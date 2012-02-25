انتخابات مجلس آزمون بعد از فتنه است

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تمام توجه مردم، حضور حداکثری در پای صندوق های اخذ رای باشد زیرا اهمیت این انتخابات به این است که دوست و دشمن آن را آزمون بعد از فتنه تلقی کرده اند.

وی افزود: اگر دنیا شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باشد که به لطف خدا خواهد بود، اثرات تمام تلاش ها، سرمایه گذاری ها، نیرنگ بازی ها و فشارها و تحریم ها و تبلیغات مسموم اردوگاه استکبار به پیش قراولی شیطان بزرگ را بر باد رفته خواهد دید.

حسینی تأکید کرد: دوستان انقلاب و نظام و ولایت نیز در جهان از این حضور خوشحال خواهند شد و میزان پایبندی و وفاداری مردم ایران را تحسین خواهند کرد و برگ برنده در عرصه های جهانی همچنان به دست ملت بزرگ ما خواهد بود.

وی افزود: اما خدای نکرده در غیر این صورت، برگ برنده به دست بد خواهان ملت می افتد و فشار، جوسازی و تبلیغات کاذب برای فروپاشی نظام مضاعف خواهد شد.