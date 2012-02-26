مرکز فرهنگی و قرآنی در امامزاده های سراسر کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ریزی سازمان اوقاف کشور گفت: بر اساس سیاست های سازمان اوقاف جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، مرکز فرهنگی - قرآنی در امامزادگان سراسر کشور راه اندازی می شود.

سلمان روحی در دوره آموزشی مسئولین مراکزفرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی اظهار داشت: در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و عمل به تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه مسائل فرهنگی و قرآنی، وجود مرکزی فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه و امامزادگان علیهم السلام جهت اداره و اجرای فعالیت های فرهنگی - قرآنی طبق سیاست های کلی سازمان اوقاف وامورخیریه ضروری است.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این امر با هدف بسترسازی جهت نیل به منویات مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و زمینه سازی برای حضور و مشارکت فعال جوانان و نیروهای متعهد و ارزشی در عرصه فعالیت های فرهنگی - قرآنی بقاع متبرکه صورت می گیرد.

برنامه ریزی سازمان اوقاف کشور با اشاره به معنای مرکز قرآنی گفت: مرکز فرهنگی قرآنی بقعه، مرکزی است متشکل از مجموعه نیروهای فعال، متعهد، ارزشی، افتخاری و مردم نهاد که توسط هیئت امنای بقاع متبرکه طبق شرایط اعلام شده از سوی سازمان جهت اجرای برنامه های فرهنگی قرآنی بقعه متبرکه ایجاد و راه اندازی می شود.

طرح جامع فرهنگی بقاع متبرکه در راستای تحقق خواسته رهبری است

مشاور معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور گفت: طرح جامع فرهنگی بقاع متبرکه در راستای تحقق خواسته رهبری مبنی بر تبدیل بقاع به قطب فرهنگی است.

حجت الاسلام محمدکاظم موسوی در مراسم دوره آموزشی مسئولین مراکز فرهنگی - قرآنی بقاع متبرکه استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی در خصوص طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه در سال 90 اظهار داشت: طرح جامع فرهنگی بقاع متبرکه طرحی است که بقاع متبرکه را برای رسیدن به قطب فرهنگی هدایت کند و شامل تمام فعالیت های فرهنگی متناسب با شرایط بقاع متبرکه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در امامزادگان و بقاع متبرکه گفت: وجود بیش از هشت هزار باب بقعه متبرکه امامزاده، 33 باب بقعه پیامبر، 993 آرامگاه شخصیت های مشاهیر مذهبی، 950 باب سایر اماکن مذهبی زیارتی ضرورت تدوین طرح جامع فرهنگی بقاع متبرکه را روشن می سازد.

موسوی با بیان اینکه بیش از 35 میلیون نفر زائر در ایام تعطیلات عید نوروز 89 در بقاع متبرکه حضور یافتند، افزود: همچنین بیش از یکصد و بیست میلیون نفر زائر در طول سال بقاع متبرکه را زیارت کرده اند که این امر لزوم برنامه ریزی صحیح و بهره برداری بهینه از ظرفیت های منحصر به فرد بقاع و اماکن متبرکه را روشن می کند.

مشاور فرهنگی سازمان اوقاف کشور ادامه داد: علقه و وابستگی روحی و معنوی مردم هر منطقه به امامزادگان و امکان متبرکه، انجام منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل کردن این اماکن به قطب های فرهنگی از دیگر دلایل ضرورت تدوین این طرح است.

وی با بیان اینکه سازمان اوقاف تدابیر ویژه ای را برای تحقق قطب فرهنگی بقاع متبرکه اندیشیده است، افزود: اقدامات سخت افزاری شامل تهیه و اجرای طرح جامع عمران، توسعه و احداث بقاع و اماکن متبرکه کشور در 44 آیتم اصلی و اقدامات نرم افزاری شامل طرح ریزی برنامه های بلند مدت در بقاع و طراحی و اجرای برنامه های کوتاه مدت در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی کرسی تلاوت قرآن کریم برنامه ترتیل خوانی، اجرای طرح قاری و مؤذن راتب، اجرای مسابقات قرآن کریم، برگزاری مسابقات کتبی مفاهیم قرآن کریم و برگزاری طرح قرآن بخوانید عیدی بگیرید از دیگر برنامه های قرآنی است.

موسوی افزود: فعالیت های تبلیغی و ترویجی، عبادی، ترویج معارف معصومین(ع) و ساماندهی قرآن‌ها و مفاتیح و کتب ادعیه مورد نیاز برای امامزاده، تهیه و نصب زیارت‌نامه دیواری، تهیه و نصب تابلوی شرح حال امامزاده، تجهیز کتابخانه‌ فیزیکی امامزاده و راه‌اندازی کتابخانه عمومی با مخزن و سالن مطالعه مناسب نیز از فعالیت هایی است که در حال انجام است.