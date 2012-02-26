آخرین نوشته کارول اوتس پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «بانوی گلی» به قلم جویس کارول اوتس این روزها یکی از رمان‌های پرطرفدار نزد خوانندگان انگلیسی زبان لقب گرفته است.

اوتس 73 ساله که هم‌اکنون در نیوجرسی زندگی می‌کند، نخستین کتابش را در سال 1963 منتشر کرد و از آن زمان تاکنون بیش از 50 رمان و داستان کوتاه را به رشته تحریر درآورده است.

«بانوی گلی» که آخرین اثر این نویسنده است، داستان زنی به نام «مردیت نوکریچ» را روایت می‌کند که نخستین رئیس دانشگاه «ایوی لیگ» می‌شود. این رمان دارای جنبه‌های عرفانی و کیفیت ناخودآگاه است و ارزش موفقیت در زندگی یک زن را مورد تفحص قرار می‌دهد.

مردیت در جریان مناقشات حرفه‌ای‌‌اش و در رویارویی با دشمنان شغلی و شخصی به خودشناسی می‌رسد.

در بحبوحه این مجادلات، ایده‌آل‌گرایی و هوشی که وی از زندگی سنتی به عاریه گرفته در معرض تهدید قرار می‌گیرند و این امر موجب می‌شود وی با گذشته تاریک خود که به عنوان یک دختر سرراهی به خانواده‌ای از طبقه متوسط سپرده شده بود، دست به گریبان می‌‎شود.

باید این نکته را یادآور شد که حوادث رمان و مشکلاتی که قهرمان رمان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند در آستانه حمله آمریکا به عراق صورت می‌گیرد.

منتقدان ادبی «بانوی گلی» را داستان ارواح متعلق به ژانر روان‌نشناسانه لقب داده‌اند که در آن زنی معاصر با جسارت تمام در جریان تنش بین دوران کودکی و بزرگسالی، واقعیت و تخیل، امور عمومی و خصوصی به جلو گام برمی‌دارد.

خالق آمریکایی رمان مزبور از ذات نویسندگی، بیوه‌ بودن و رویا به عنوان عوامل دخیل در نوشتن شاهکارجدیدش نام برده است.

وی در مصاحبه با گاردین می‌گوید: من معتقدم تمام هنر از تضاد و کشمکش نشأت می‌گیرد و در «بانوی گلی» تلاش کرده‌ام این تنش را در شخصیت اصلی جلوه‌گر سازم.

اوتس در ادامه می‌افزاید: هنگامی که می‌نویسم به دنبال ذات دراماتیک یک عمل می‌گردم؛ در فرایند نوشتن هیجان زیادی دارم، اما هنگامی که به پایان نزدیک می‌شوم احساس می‌کنم در تحقق آن چه به دنبالش بوده‌ام شکست خورده‌ام.

نویسنده، «بانوی گلی» را به چارلز گراس همسر دومش تقدیم کرده که از دیدگاه خود وی «نخستین خواننده‌اش» است.