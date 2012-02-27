واردات نخستین محموله مرکبات بازار نوروز/ دستگیری قاچاقچیان مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز یک هزار و 100 تن پرتقال از شمال کشور جهت ذخیره سازی وارد ارومیه شد، گفت: یک هزار و 900 تن نیز تا 20 اسفند وارد استان می شود.



محمد دهقان عرضه میوه و مرکبات، برگزاری 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، فروش فوق العاده توسط 570 واحدهای صنفی و توزیع کالاهای ضروری از جمله روغن، برنج و شکر را از جمله اقدامات سازمان بازرگانی در خصوص تنظیم بازار ایام پایانی سال برشمرد.



تجهیز 40 درصد مدارس شهرستان اشنویه به سامانه هوشمند



مدیر آموزش و پرورش اشنویه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: از 194 مدرسه این شهرستان تا کنون 55 مدرسه با 210 کلاس درس به سیستم هوشمند مجهز شده اند که این تعداد40 درصد مدارس این شهرستان است.



سلیمان پناهنده اظهار داشت: سال آینده با 475 میلیون تومان هزینه باقی مدارس این شهرستان به سیستم هوشمند مجهز می شوند.



دستگیری 12 قاچاقچی مواد محترقه در آذربایجان غربی



رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: 12 نفر قاچاقچی مواد محترقه در آذربایجان غربی دستگیر شد.

علی جدیدی از کشف 119 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این 42 کیلو و 600 گرم مواد اولیه برای ساخت مواد محترقه دست ساز در استان کشف شده است.



وی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در استان، افزود: در یک هفته گذشته 63 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است و در این راستا 87 نفر قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در استان دستگیر شده است.

جدیدی در ادامه از جمع‌آوری معتادان در استان خبر داد و گفت: 50 نفر از معتادان در استان جمع‌آوری و به مراکز بازپروری معتادان معرفی شده‌ اند.

وی ادامه داد: در هفته نخست اسفند ماه سال جاری 43 هزار پاکت سیگار قاچاق، 35 قبضه اسلحه، 645حلقه لوح فشرده غیرمجاز در سطح استان کشف شده است.