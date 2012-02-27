پنج هزار هکتار از باغات بیمه شدند

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین این استان در تولید سیب رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه 52 هزار هکتار اراضی باغی در استان تهران وجود دارد، بیان کرد: همچنین استان تهران در تولید نهال پایه مالینگ با استفاده از تکنولوژی کشت بافت حائز رتبه اول است.

این مسئول با بیان اینکه 38 درصد گلخانه های کشور و 50 درصد مراکز تولید قارچ در استان تهران است، ادامه داد: توسعه باغات استان در سه هزار هکتار صورت گرفت.

پنج هزار هکتار از باغات استان تهران بیمه شدند

وی به اقدامات سال جاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اشاره کرد و یادآور شد: پنج هزار هکتار از باغات سطح استان تهران بیمه شدند و همچنین حذف و جایگزینی 300 هکتار باغات فرسوده و احیای سه هزار هکتار باغات درجه دو انجام شد.

موسوی اضافه کرد: 400 هزار متر مربع توسعه کشتهای گلخانه ای، تبدیل 300 هزار متر مربع گلخانه های سنتی به صنعتی، تأمین و توزیع و نظارت بر استقرار 315 هزار اصله نهال مثمر از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری است.

وی بیان داشت: همچنین تا کنون ارتقای فناوری، مکانیزاسیون و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی 85 واحد تولیدی، گازسوز کردن 166 واحد گلخانه ای صورت پذیرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: همچنین تبدیل سیتمهای آبیاری سنتی به مدرن سه هزار هکتار از باغات استان تهران از اقداماتی است که برای افزایش بهره وری تولید باغات در سطح استان تهران انجام گرفته است.