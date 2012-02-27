"پدر عود ایران" تجلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصورنریمان نغمه پرداز، مدرس و احیا کننده ساز عود در سال 1314 در مشهد متولد شد و از چهارده سالگی فعالیت خود را با اجرا در رادیو مشهد آغاز کرد وی پس از آن در رادیو شیراز فعالیت خود را ادامه داد همکاری او در رادیو شیراز نقطه عطفی برای ورود به رادیو تهران و فعالیت به عنوان تکنواز رسمی رادیو در کنار اساتیدی چون جلیل شهناز، فرهنگ شریف، پرویز یاحقی و دیگر تکنوازان آن دوره بود.



علاقه وافر نریمان به ساز عود یا بربط باعث سفر این استاد به سایر کشورهای جهان و تلاش برای احیای این ساز ایرانی شد و شاگردانی چون محمد فیروزی، حسین بهروزی نیا، علی پژوهشگر، نگار بوبان و شهرام غلامی را پرورش داد.



از تالیفات این مدرس برجسته موسیقی می توان به "شیوه بربط نوازی"، "42 قطعه برای عود" و "ردیف موسیقی دستگاه ایرانی برای عود" اشاره کرد.



نریمان که توسط بسیاری از صاحبنظران موسیقی به عنوان پدر ساز عود شناخته می شود با نوشتن کتاب "ردیف موسیقی دستگاه ایرانی برای عود" به زعم خودش پایان دغدغه هایش درباره این ساز را اعلام کرد.



