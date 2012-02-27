کشف 548 مترمکعب چوب آلات قاچاق جنگلی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی نوبخت عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: منابع طبیعی به عنوان زیربنای وتوسعه اقتصادی کشور محسوب می شود که ارزش واهمیت منابهع طبیعی برای نسل های گذشته است.

وی افزود: چوب های قاچاق توسط ماموران یگان حفاظت این اداره کل در ایستگاهای بازرسی کشف شد.



نوبخت افزود: بیش از 794هزار هکتار جنگل وبیش از 387 هزار هکتارمرتع از گلوگاه درشرق تا نوردرغرب تحت حوزه مالکیت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری ساری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران افزود: امسال بیش ازچهارمیلیون644 اصله نهال در نهالستان های استان تولید شده وبه صورت رایگان درحال توزیع است.

نوبخت افزود: امسال چهار هزارو هشت هکتار ازعرصه های کم بازده مازندران در حال کاشت نهال هستند که سطح 693 هکتاربا مشارکت مردمی جنگل کاری می شود.

وی از وقوع 18 فقره وقوع آتش سوزی در جنگل های ساری خبر داد وافزود: 26 هکتار از اراضی جنگلی مورد طعمه حریق قرار گرفته است.

نوبخت گفت: در حال حاضرحدود هشت هزار و600 واحد دامی در عرصه های جنگلی این حوزه وجود دارند.