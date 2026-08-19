به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن استان گیلان که در رشت برگزار شد، ضمن قدردانی از فعالان حوزه صنعت و معدن اظهار کرد: ۲۸ مرداد یادآور یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که در سال ۱۳۳۲ با مداخله آمریکا و عوامل داخلی، دولت مصدق سقوط کرد؛ دولتی که در مسیر ملی شدن صنعت نفت گام برداشته بود.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه و توجه به وقایع تاریخی افزود: امروز نیز اهمیت نفت و مناقشه بر سر تصاحب ذخایر نفتی نشان می‌دهد که این منابع ملی چه جایگاه مهمی در تحولات تاریخی و اقتصادی کشور داشته‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است و اینکه اقتصاد کشور با وجود فشارهای گسترده فرو نپاشیده، خود یک معجزه است.

حق‌شناس ادامه داد: دشمن بر اساس همین تحلیل و با هدف ضربه زدن به اقتصاد کشور، جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داد.

گیلان سرزمین فرصت‌ها است

وی با بیان اینکه گیلان سرزمین فرصت‌ها است، گفت: حجم بالای ورود مسافران و انتخاب این استان به عنوان مقصد گردشگری طبیعی، برخورداری از سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی و مجاورت با کشورهای اروپایی از جمله ظرفیت‌های مهم گیلان محسوب می‌شود.

استاندار گیلان وجود نیروی انسانی توانمند را از دیگر مزیت‌های استان دانست و بیان کرد: وجود مفاخر علمی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی در طول تاریخ و تداوم این ظرفیت تا امروز، نشان‌دهنده برخورداری گیلان از منابع انسانی فاخر است.

سفر رئیس‌جمهور؛ فرصتی برای حل مسائل اساسی گیلان

حق‌شناس با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به گیلان اظهار کرد: فارغ از مشکلات متعدد استان، باید بر چند مسئله اصلی و اولویت‌دار تمرکز کرد؛ چراکه حل این مسائل می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه گیلان باشد.

وی در ادامه به مشکل فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: گیلان با وجود برخورداری از تمدنی کهن و حتی سابقه وجود سیستم فاضلاب در حدود ۵۵۰ سال گذشته، امروز با معضل فاضلاب مواجه است و تداوم این وضعیت در شأن استان نیست.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ظرفیت‌ها و رفع مشکلات اساسی استان می‌تواند زمینه‌ساز شتاب گرفتن روند توسعه و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در گیلان باشد.