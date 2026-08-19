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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

«اسکورت» به اکران نزدیک شد

«اسکورت» به اکران نزدیک شد

«اسکورت» با بازی امیر جدید و هدی زین‌العابدین به زودی در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌رود.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری سال گذشته در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. به تازگی لوگوی این فیلم با طراحی روح‌الله موحدی در آستانه اکران رونمایی شده است.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز و رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.

«اسکورت» که با سرمایه گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است، با پخش شهر فرنگ به زودی در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

کد مطلب 6921302
ندا زنگینه

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