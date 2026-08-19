به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اجرای مجموعهای از محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی شمال کشور خبر داد که هدف آن مدیریت حجم تردد و پیشگیری از گرههای ترافیکی در روزهای پایانی هفته است.
بر اساس این اعلام، تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه منوع خواهد بود.
محدودیتهای محور چالوس
تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور چالوس همچنان ممنوع است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای مقطعی برای مدیریت جریان عبور و مرور اعمال خواهد شد.
همچنین برای روز جمعه محدودیتهای قطعی در این محور پیشبینی شده است. بر این اساس، از ساعت ۱۴ آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس مسدود خواهد شد.
از ساعت ۱۵ نیز مسیر پل زنگوله به سمت چالوس بسته میشود و از ساعت ۱۶، تردد در مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.
این محدودیت تا ساعت ۲۴ روز جمعه ادامه دارد و پس از آن، مسیر به حالت عادی و دوطرفه بازمیگردد.
محدودیت تردد در محور هراز
در محور هراز نیز تردد تریلرها ممنوع است. همچنین عبور کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل سوخت و مواد فاسدشدنی، در ساعات اعلامشده ممنوع خواهد بود.
مرکز مدیریت راههای کشور از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای مسیر را بررسی کرده و ضمن رعایت مقررات، زمان سفر خود را با توجه به شرایط جادهها تنظیم کنند.
نظر شما