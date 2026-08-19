به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: دیپلمات‌های ایران در هند در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مالکیت تنگه هرمز، نقشه‌ای از ایالات متحده منتشر کردند که در آن کالیفرنیا با این عبارت مشخص شده است: «قلمرو جدید جمهوری اسلامی ایران».

این رسانه منتقد ترامپ افزود: اگرچه پست منتشرشده از سوی کنسولگری ایران در حیدرآباد جنبه طنز و کنایه‌آمیز دارد، اما بر اساس اعلام مؤسسه سیاست مهاجرت، کالیفرنیا محل سکونت بزرگ‌ترین جمعیت ایرانیان مهاجر در آمریکا است.

سی ان ان نوشت: بیشتر این ایرانیان در منطقه لس‌آنجلس زندگی می‌کنند و بسیاری از ایرانیان ساکن این منطقه، از این شهر با عنوان «تهرانجلس» یاد می‌کنند؛ ترکیبی از نام‌های تهران و لس‌آنجلس.

بسیاری از کارشناسان، اقدامات ترامپ برای تغییر جغرافیای کنونی جهان را ناشی از بیماری روانی و خودشیفتگی وی ارزیابی کرده اند. وی تاکنون ادعاهای مختلفی درباره مالکیت کانادا، گرینلند، ونزوئلا و دیگر مناطق جهان مطرح کرده است.