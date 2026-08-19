تکمیل ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در اردبیل تا پایان سال

صمد علامه در حاشیه بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن در اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون ۲۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان اردبیل در حال احداث است که میانگین پیشرفت آنها ۷۰ درصد برآورد میشود.
وی افزود: هدف ما این است که تا پایان سال، حدود ۱۳ هزار واحد را تکمیل و تحویل دهیم؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای ضروری شامل آب، برق و گاز توسط دستگاههای خدماترسان تأمین شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت : عملیات اجرایی خدمات روبنایی همچون مدرسه، مسجد و کلانتری توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است، اما تأمین خدمات زیربنایی و انشعابات، بر عهده شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع برق و انتقال برق میباشد.
علامه ادامه داد: انتظار میرود این دستگاهها همکاری لازم را به عمل آورند تا بتوانیم مراحل نهایی را تکمیل و واحدها را تا پایان سال به متقاضیان واگذار کنیم.
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