مردم قم خشم و نفرت خود از اهانت به قرآن را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، زائران و مجاوران آستانه مقدسه قم شامگاه دوشنبه با برپایی تجمع باشکوهی اهانت سربازان آمریکایی در به آتش کشاندن قرآن کریم را به شدت محکوم و این مصیبت را به امام زمان(عج) تسلیت گفتند.
در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام حرم مطهر برگزار شد جمع کثیری از مردم، روحانیون و استادان حوزه علمیه حضور داشتند.
جمع حاضر تکبیرگویان و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود از این جنایت وقیحانه را اعلام و خواستار اشد مجازات برای مرتکبین این جنایت شدند.
امام جمعه قم در این مراسم در سخنانی با اشاره به قیام مردم افغانستان علیه آمریکا و مجروم وشهید شدن چندین نفر در اعتراض به اهانت به مقدسات اظهار داشت: تنها راه برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزاتی این است که مسلمانان با هم متحد و ید واحد باشند.
آیت الله محمد سعیدی با محکومیت شدید این اهانت خواستار محاکمه عاملان این جنایت شد و تاکید کرد: مسلمانان افغانستان و به دنبال آن مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن این جنایت در مقابل آن کوتاه نخواهند آمد.
سخنان آیت الله سعیدی با تکبیرهای چندباره مردم مورد تائید قرار گرفت.
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