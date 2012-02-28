مردم قم خشم و نفرت خود از اهانت به قرآن را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، زائران و مجاوران آستانه مقدسه قم شامگاه دوشنبه با برپایی تجمع باشکوهی اهانت سربازان آمریکایی در به آتش کشاندن قرآن کریم را به شدت محکوم و این مصیبت را به امام زمان(عج) تسلیت گفتند.

در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام حرم مطهر برگزار شد جمع کثیری از مردم، روحانیون و استادان حوزه علمیه حضور داشتند.



جمع حاضر تکبیرگویان و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود از این جنایت وقیحانه را اعلام و خواستار اشد مجازات برای مرتکبین این جنایت شدند.



امام جمعه قم در این مراسم در سخنانی با اشاره به قیام مردم افغانستان علیه آمریکا و مجروم وشهید شدن چندین نفر در اعتراض به اهانت به مقدسات اظهار داشت: تنها راه برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزاتی این است که مسلمانان با هم متحد و ید واحد باشند.



آیت الله محمد سعیدی با محکومیت شدید این اهانت خواستار محاکمه عاملان این جنایت شد و تاکید کرد: مسلمانان افغانستان و به دنبال آن مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن این جنایت در مقابل آن کوتاه نخواهند آمد.



سخنان آیت الله سعیدی با تکبیرهای چندباره مردم مورد تائید قرار گرفت.