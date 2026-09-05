آزادی مشروط ۱۵ زندانی در شهریار؛ارفاق قانونی شامل مجرمان خشن نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مقام‌های قضائی شهریار اعلام کرده‌اند که ۱۵ زندانی واجد شرایط با بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی قانونی از زندان آزاد شده‌اند، این اقدام پس از بازدید غیرمنتظره مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهریار، از زندان قزل‌حصار و گفت‌وگوی مستقیم وی با زندانیان صورت گرفته است.

دادستان شهریار به همراه معاونان خود، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان، وضعیت پرونده‌های قضائی آنان را بررسی و دستورات لازم برای رسیدگی قانونی صادر کرده است.

آقای محمدی تأکید کرده که این بازدیدها با هدف اجرای سیاست‌های کلان قوهٔ قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام می‌شود و نظارت مستمر بر پرونده‌ها، زمینه‌ساز بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه خواهد بود.

با این حال، دادستان شهریار تصریح کرده که ارفاقات قانونی شامل جرایم خشن، سرقت‌های مسلحانه و پرونده‌های مرتبط با اخلال در امنیت عمومی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرده که تصمیم‌گیری برای آزادی زندانیان، صرفاً پس از احراز کامل شرایط قانونی و بررسی دقیق پرونده‌ها اتخاذ شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قوهٔ قضائیه ایران در ماه‌های اخیر بر تسریع رسیدگی‌های قضائی و کاهش جمعیت زندانیان تأکید داشته، اما همزمان بر عدم تسامح با جرایم امنیتی و خشن نیز پای فشرده است.