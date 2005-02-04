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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۳۲

با حضور كيومرث عباسي قصري و تني چند از شاعران معاصر

" عصر شعر انقلاب " برگزار مي شود

عصر امروز - جمعه شانزدهم بهمن ماه - " عصر شعر انقلاب " با حضور كيومرث عباسي قصري و تني چند از شاعران معاصر در تالار اجتماعات فرهنگسراي انقلاب برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين همايش ادبي ، بيش از ده شاعر معاصر ، تازه ترين سروده هاي خود را در ارتباط با حماسه هاي دوران پيروزي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي امروز انقلاب ، قرائت مي كنند .

كورس احمدي - شاعر ، و دبير اين همايش به مهر گفت : علاوه بر شاعران مدعو ، تعداد قابل توجهي از شاعران و نوقلمان عضو كانون ادبي نيز در عصر شعر انقلاب ، به ارائه ي سروده هاي خود مي پردازند .

قباد سوماري ، كامران شرفشاهي و احمد عزيزي از ديگر شاعراني هستند كه در اين برنامه ي ادبي به شعرخواني مي پردازند .

اين شاعر با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ناب انقلاب اسلامي و تبين آن براي نسل هاي جديد ، با زبان هنر و ادبيات ، تصريح كرد : تشويق نوقلمان و هنرمندان جوان كه از نسل هاي سوم و چهارم انقلاب هستند ، مي تواند در توليد آثار مفيد و جذاب هنري و ادبي موثر واقع گردد .

فرهنگسراي انقلاب در بزرگراه نواب ، ابتداي خيابان كميل قرار دارد .  

کد مطلب 154596

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