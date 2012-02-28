«آفتاب در زنجیر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «آفتاب در زنجیر» اثری تحیلی - داستانی درباره زندگی حضرت امام سجاد (ع) است که به کوشش سعید روحافزا و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
نویسنده در این کتاب به گونهای تاریخی به شرح زندگی و مهمترین حوادثی که پیرامون زندگی امام سجاد (ع) رخ داده است، پرداخته و در ادامه به واکاوی برخی از صفات ویژه منسوب به ایشان نیز توجه نشان داده است.
وی در بخشی از این کتاب مینویسد: امام سجاد (ع) ویژگیهایی داشت که در آن روزگار هیچ کس نداشت. خلق و خوی او، مهربانی و بزرگواری و علم و عبادت او چنان بود که میتوانست هر کسی را جذب کند، اما او نمیخواست با این ویژگیها در جهت گردآوردن مردم و مریدپروری استفاده کند.
روح افزا کتاب خود را با روایتهایی درباره همسر امام سجاد و به منظور معرفی وی آغاز میکند و پس از آن در گردشی تاریخی به ارائه گزارشی تحلیلی از جامعه اسلامی در دوران ولادت امام سجاد (ع) میپردازد و پس از آن به وضعیت خلافت حضرت علی (ع) اشاره کرده و در ادامه به دوران امامت امام حسن (ع) نیز گریزی دارد.
این کتاب همچنین در ادامه به واقعه کربلا و نیز حوادث پیش و بعد از آن اشاره میکند و در خلال روایت وقایع تاریخی از شهادت امام حسین (ع) به شرح فعالیت و واکنشهای امام سجاد (ع) در طول این سالیان میپردازد.
فصول پایانی این کتاب نیز با حفظ زبان روایی کتاب به معرفی برخی از خصایل امام سجاد پرداخته است.
«آفتاب در زنجیر» با شمارگان 2 هزار نسخه و با قیمت 1600 تومان منتشر شده است.
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