نخستین ایستگاه سوخت صحرایی ایران افتتاح شد

جلیل سالاری امروز در گفتگو با مهر درباره ساخت و راه اندازی نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی ایران در شرق کشور با بیان اینکه برای اجرای این طرح نفتی حدود 28 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است، گفت: کاهش تردد نفتکش‌های جاده پیما و افزایش ظرفیت انتقال سوخت از شبکه ریلی مهمترین دستاورد اقتصادی و زیست محیطی این پروژه است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه با افتتاح رسمی این ایستگاه سوخت رسانی میزان حوادث ناشی از تردد نفتکش‌های جاده‌پیما در سطح جاده‌های کشور کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: به منظور تجهیز و انتقال فرآورده های نفتی از این ایستگاه صحرایی به انبار نفت زاهدان ساخت خطوط لوله زیر زمینی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی حدود 2.5 کیلومتر خط لوله 14 اینچی انتقال فرآورده‌های نفتی از انبار نفت زاهدان به ایستگاه سوخت رسانی، اظهار داشت: همچنین در این ایستگاه صحرایی تاسیساتی به منظور تخلیه روزانه حدود سه میلیون لیتر فرآورده نفتی ساخته شده است.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط سالانه بیش از 2.5 میلیارد لیتر فرآورده نفتی از شبکه ریلی در سطح مناطق 37 گانه پخش فرآورده‌های نفتی کشور جابه جا می شود، تاکید کرد: همچنین هم اکنون سالانه حدود 400 میلیون لیتر گازوئیل برای تامین سوخت نیروگاهها و صنایع عمده کشور منتقل می شود.

سالاری با بیان اینکه پیش بینی می شود با ساخت ایستگاه تخلیه مخزندار راه آهن زاهدان امکان افزایش صادرات سوخت مایع به کشورهای همسایه فراهم شود، اظهارداشت: در این ایستگاه صحرایی دو خط آهن برای تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی توسط 40 واگن مخزندار به طول 1200 متر نصب شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان با اشاره به اتصال 14 انبار نفت ایران به شبکه ریلی، یادآور شد: در حال حاضر انبارهای نفت ری، اصفهان، مشهد، شاهرود، اراک، ماهشهر، یزد، کرمان، بندرعباس، تبریز، خوی، قزوین، اندیمشک و زاهدان به شبکه حمل و نقل ریلی متصل شده اند.