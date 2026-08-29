حذف گردنه حادثه خیز «نارمنج» دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در این آیین اظهار کرد: این پروژه به طول ۲.۳ کیلومتر و با اعتبار۸۰ میلیارد تومان، توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان عملیاتی و اجرایی شد.

ارسلان زارع تصریح کرد: حذف نقاط حادثه‌خیز و پرخطر در محورهای مختلف استان در دستور کار قرار دارد و این پروژه نیز در همین راستا تکمیل شده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: هم‌اکنون چند پروژه مهم و شاخص حوزه راه‌های استان در دست اجراست که تکمیل محور دالکی به کنارتخته از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه است.

ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پروژه‌های ارزشمند و مهمی اجرایی کرده که موجب ایمنی جاده‌های استان و دشتستان شده است.

فرزاد رستمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر نیز از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۸ پروژه راهداری در سطح استان بوشهر با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

وی افزود: از مجموع ۹۸ پروژه عمرانی حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ۳۲ پروژه با اعتبار ۲۳۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و ۶۶ پروژه نیز با ارزش روز ۲۲۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری و افتتاح است.