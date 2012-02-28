تبصره 1 ماده 6 و 9 قانون بیمه بیکاری در البرز اجرا می شود

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای تبصره 1 ماده 6 و 9 قانون بیمه بیکاری در راستای اشتغال و بکارگیری مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داد.

وی ادامه داد: این اقدام صورت گرفته از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از افراد بیکار و جویای شغل است.

این مسئول گفت: در حال حاضر از طریق دستورالعمل جدیدی که برای بکارگیری مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از سوی وزارت متبوع و در راستای اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون بیمه بیکاری ابلاغ شده، مقرر شد تا به ازای جذب هر نفر نیروی کار از مقرری بگیران بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان، صد و پنجاه میلیون ریال تسهیلات از سوی بانکهای عامل به آنان پرداخت شود.

سقف تسهیلات به متقاضیان حداکثر 10 میلیارد ریال است

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: سقف تسهیلات به متقاضیان حداکثر 10 میلیارد ریال با رعایت سایر مفاد در دستورالعمل خواهد بود.

حدادپور با توضیح تبصره 1 ماده 6 قانون بیمه بیکاری که در دستورالعمل ابلاغی آمده است، افزود: همچنین برابر تفاهمنامه و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 6 قانون بیمه بیکاری میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، آن دسته از کارفرمایانی که جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند، صندوق بیمه بیکاری حقوق کارگران یادشده را به میزان 90 درصد مقرری پرداخت کرده و بقیه حقوق آنان به میزان 10 درصد از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط واحدهای تولیدی برای جذب این تسهیلات گفت: کلیه واحدهای تولیدی فعال یا در شرف راه اندازی اعم از صنعتی ، کشاورزی و خدماتی که به منظور تکمیل خطوط تولید ، افزایش ظرفیت تولید یا شیفت کاری خود نیاز به نیرو داشته باشند و یا واحدهای فعالی که دارای حداقل سه نیروی شاغل با بیش از شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند، مشمول این بخشنامه خواهند شد.

نیروهای درخواستی واحدها باید از بین مقرری بگیران بیمه بیکاری معرفی و جذب شوند

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: همچنین نیروهای درخواستی واحدها باید از بین مقرری بگیران بیمه بیکاری معرفی و جذب شوند و این امر باید رعایت شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی درخواستهای جذب تسهیلات کارفرمایان در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: درخواست واحدهای متقاضی استفاده از تسهیلات در کارگروه استانی متشکل از مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان رئیس کارگروه ، مدیر کل تامین اجتماعی استان ، مسئول اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری در دو حوزه و معاون اشتغال اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان بررسی می شود.

حدادپور از کارفرمایان متقاضی استفاده از تسهیلات تبصره 1 ماده 6 و 9 قانون بیمه بیکاری خواست جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت تسهیلات به اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و یا اداره اشتغال وهدایت نیروی کار استان مراجعه کنند.