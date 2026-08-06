برهان صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت از نیروی کار و صیانت از اشتغال موجود از اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان است و در همین راستا برنامه‌های حمایتی برای کارگران و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، چهار هزار و ۳۶۷ نفر در کردستان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶۷ درصدی همراه بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و آسیب‌هایی است که برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در برخی موارد موجب کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت واحدها شده است.

صلواتی بیان کرد: در این شرایط، تلاش شده فرآیند حمایت از کارگران آسیب‌دیده با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط از حمایت‌های قانونی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت ویژه از کارگران واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم دچار خسارت شده‌اند، شرط حداقل سابقه شش ماه کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حذف شده است.

رشد ۵۰۰ درصدی بازگشت بیکاران به چرخه اشتغال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده را افزایش اشتغال مجدد مقرری‌بگیران عنوان کرد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۲۵۷ نفر از افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده دوباره جذب بازار کار شدند.

صلواتی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۲ نفر بود، رشد ۵۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر اثربخشی برنامه‌های مهارت‌آموزی، هدایت شغلی و پیگیری وضعیت مقرری‌بگیران است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۱۳۴ نفر از مقرری‌بگیران برای بازآموزی، ارتقای مهارت و آماده‌سازی برای ورود به فرصت‌های شغلی جدید به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

صلواتی با اشاره به حمایت از کارگران واحدهای تولیدی بزرگ اظهار کرد: برای کارگاه‌هایی که بیش از ۲۰ نفر نیروی کار دارند و به دلیل شرایط موجود ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، پرونده‌ها به صورت ویژه در کمیته‌های استانی بررسی می‌شود تا روند رسیدگی تسریع شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این است که هیچ کارگری به دلیل مشکلات ایجاد شده در واحدهای اقتصادی از حقوق قانونی خود محروم نشود و حمایت‌های پیش‌بینی شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به افراد مشمول ارائه شود.

ثبت درخواست بیمه بیکاری بدون مراجعه حضوری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر غیرحضوری شدن فرآیند درخواست بیمه بیکاری گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه جامع روابط کار و بخش درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری، مراحل ثبت درخواست خود را انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ندارند.

صلواتی افزود: با توجه به احتمال بروز اختلال در دسترسی به اینترنت در شرایط خاص، مهلت قانونی ثبت درخواست نیز افزایش یافته است تا کارگران فرصت کافی برای پیگیری حقوق قانونی خود داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: مقرری بیمه بیکاری مطابق قوانین تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و مدت دریافت این حمایت نیز جزو سوابق بیمه‌ای افراد محسوب خواهد شد.