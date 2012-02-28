ادامه اعتصاب کارکنان سومین فرودگاه بزرگ اروپا / 1300 پرواز لغو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کارکنان فرودگاه های اصلی آلمان امروز سه شنبه از ادامه دامنه اعتصابات در اعتراض به کاهش دستمزدها و وضعیت نابسامان کاری خبر داده و اعلام کردند این اقدام سبب اختلال در انجام پروازها در فرانکفورت و برلین می شود.

ماموران نظارت بر ترافیک هوایی در فرانکفورت بزرگترین فرودگاه در آلمان از پیوستن به معترضان در هفته جاری به منظور نشان دادن همبستگی خود با 200 نفر از کارکنان این فرودگاه که مدتهاست اعتصاب کرده اند، خبر دادند.

اعتصاب در فرودگاه فرانکفورت از ساعت 5 صبح فردا چهارشنبه آغاز می شود تا ساعت 11 ادامه دارد. پیش بینی می شود که این اعتصاب سبب لغو هزار و 300 پرواز شود.

کارکنان این فرودگاه همچنین تهدید کرده اند درصورتی که مقامات با درخواستهای آنها موافقت نکنند اعتصاب خود را در هفته آینده نیز ادامه خواهند داد.

فرودگاه فرانکفورت 70 هزار کارمند داشته و در سال 2011 میلادی 56 میلیون نفر مسافر از این فرودگاه به نقاط دیگر منتقل شده اند.

پیشتر در پی این اعتصاب، بیش از 300 پرواز فرودگاه فرانکفورت لغو شده و تعداد زیادی از مسافران سرگردان شده اند، به طوری که اغلب آنها اقامت در فرودگاه را به بازگشت به منازلشان ترجیح داده اند.