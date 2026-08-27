ضرورت اجرا و تکمیل پتروشیمی دره شهر خواسته مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی صبح پنجشنبه در جمع مسئولان استانی و شهرستانی در درهشهر، با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار داشت: کشور در شرایط جنگی به سر میبرد و خدمترسانی در این شرایط، یک جهاد واقعی است که خوشبختانه یک لحظه نیز متوقف نشده است.
وی با اشاره به مطالبات جدی مردم منطقه، سد سیکان را یکی از مهمترین پروژههای استان دانست و گفت: آب این سد با کیفیت معدنی، میتواند نیاز شرب و کشاورزی چند شهرستان را تأمین کند و با وجود پیگیریهای انجامشده و تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، هنوز فعالیت آن متوقف است.
چراغی در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه پتروشیمی درهشهر، گفت: این پروژه یکی از مهمترین آرزوهای مردم برای اشتغال و توسعه بوده، اما به دلیل مشکلات حقوقی و قراردادی با پیمانکاران، در هالهای از ابهام قرار گرفته و با وجود آمادگی سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی، نیاز به هماهنگی و پیگیری دارد تا این پروژه به سرانجام برسد.
نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین با اشاره به اهمیت پروژه تونل کبیرکوه، گفت: این پروژه، زمان سفر بین شهرستانهای درهشهر، کرمانشاه و همدان را از یک ساعت و نیم به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش میدهد و با وجود تأمین اعتبار و فراهم بودن مقدمات، متأسفانه به دلیل عدم پیگیری به موقع، همچنان ناتمام مانده است.
چراغی همچنین به پروژه سد ورگر در آبدانان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، ماده ۲۳ این سد تصویب و اعتبار آن در بودجه کشوری تأمین شده است و تنها نیاز به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار دارد که این اقدام، میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در منطقه شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نباید کارها را به آینده موکول کرد، گفت: فرصتها بر اساس تورم و گذر زمان، دشوارتر و هزینهبرتر میشوند و ضروری است که مدیران مربوطه با حضور میدانی و پیگیری مستمر، این سه پروژه کلیدی را به سرانجام برسانند.
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