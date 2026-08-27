اجرای کامل سد سیکان و تونل کبیرکوه مطالبه اصلی مردم دره شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمد امرایی صبح پنجشنبه در دیدار با مسئولان استانی به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر سد سیکان، این سد را یکی از بهترین منابع آبی استان برای مصارف شرب و کشاورزی دانست و گفت: آب سد سیکان با کیفیت معدنی بالا، میتواند علاوه بر تأمین آب شرب شهرستانهای بدره، آبدانان و حتی مناطق همجوار، در توسعه کشاورزی منطقه نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه این سد با وجود ارزشهای بینظیر، مدتی است که فعالیت آن متوقف شده، این موضوع را آسیبزا برای منطقه توصیف کرد و گفت: اگرچه پیگیریهای خوبی برای راهاندازی مجدد آن انجام شده، اما نیاز به عزمی جدیتر برای بهرهبرداری کامل از این سرمایه ملی وجود دارد.
امام جمعه درهشهر در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه پتروشیمی شهرستان، این پروژه را یکی از مهمترین آرزوهای مردم برای اشتغال و توسعه دانست و گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات حقوقی و قراردادی با پیمانکاران، این پروژه در هالهای از ابهام قرار گرفته است و فعال شدن مجدد آن، میتواند نقطه عطفی در اشتغال جوانان و رونق اقتصادی منطقه باشد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه تونل کبیرکوه، گفت: این پروژه، مسیر ارتباطی شهرستانهای درهشهر، کرمانشاه و همدان را به شدت کوتاه خواهد کرد و در صورت اجرا، زمان سفر از یک ساعت و نیم به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش مییابد.
امام جمعه درهشهر افزود: این تحول، نه تنها دسترسی مردم را تسهیل میکند، بلکه فرصتهای اقتصادی جدیدی را برای منطقه به ارمغان میآورد.
حجتالاسلام امرایی در پایان، با اشاره به اینکه مطالعات اولیه این پروژه در ادوار گذشته انجام شده، از مسئولان خواست با همدلی و هماهنگی، برای رفع موانع موجود در این سه پروژه کلیدی اقدام کنند و تأکید کرد: مردم درهشهر، همچنان پای کار نظام و انقلاب هستند و امیدوارند که با همت مسئولان، شاهد رونق و آبادانی هرچه بیشتر این دیار باشند.
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