خدمات گسترده جهادگران البرز؛ از آواربرداری در جنگ تا ترمیم راه ۵۰روستا

سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج و جهادگران در پایگاه‌های بسیج در همه عرصه‌ها و متناسب با شرایط، برای خدمت‌رسانی به مردم پای کار هستند و در هر بحران و حادثه‌ای که برای کشور به وجود بیاید، در کنار مردم قرار می‌گیرند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، گروه‌های جهادی در بحث امدادرسانی اولیه در مناطقی که مورد حمله و موشکباران دشمن قرار گرفت، حضور پیدا کردند و برای کمک به مردم، آواربرداری و ارائه خدمات اولیه وارد میدان شدند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی البرز ادامه داد: به دلیل سازماندهی گروه‌های جهادی در محلات، این نیروها از نخستین افرادی هستند که در زمان وقوع حادثه در محل حاضر می‌شوند و تا زمان رسیدن نیروهای هلال احمر، بهداشت و سایر دستگاه‌های امدادی، خدمات اولیه را ارائه می‌کنند.

تلاش جهادگران برای نجات جان مردم و آواربرداری

سرهنگ فلاحتکار با اشاره به نقش جهادگران در عملیات آواربرداری گفت: در نخستین لحظات وقوع حملات، موضوع آواربرداری و کمک‌رسانی اولیه اهمیت زیادی دارد و جهادگران در کنار مردم و دستگاه‌های امدادی قرار گرفتند تا در حد توان برای نجات جان افراد و کاهش مشکلات اقدام کنند.

وی بیان کرد: جهادگران پس از مرحله امدادرسانی اولیه نیز در زمینه بازسازی منازل در کنار مردم قرار گرفتند و با همکاری شهرداری‌ها، بنیاد مسکن روستایی و دهیاری‌ها تلاش کردند بخشی از مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده را برطرف کنند.

مواکب و کمک‌های مؤمنانه در کنار خدمات جهادی

مسئول سازمان بسیج سازندگی البرز با اشاره به دیگر فعالیت‌های گروه‌های جهادی گفت: برپایی مواکب، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر و کمک به آزادی زندانیان از جمله اقداماتی است که جهادگران در این ایام دنبال کرده‌اند.

سرهنگ فلاحتکار ادامه داد: برای برگزاری جشن‌های ازدواج نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است و امیدواریم این برنامه‌ها در روزهای آینده اجرایی شود. همچنین برای افرادی که به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری مراسم ازدواجشان فراهم نشده بود، برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تأمین جهیزیه برای خانواده‌های محروم نیز یکی دیگر از برنامه‌های گروه‌های جهادی است تا بتوانیم زمینه آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان را فراهم کنیم.

بهسازی راه‌های روستایی در بیش از ۵۰ روستا

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به اقدامات عمرانی گروه‌های جهادی اظهار کرد: در حوزه زیرساختی نیز اقدامات قابل توجهی در زمینه آبرسانی شرب و کشاورزی، احداث آب‌بند و سیل‌بند، زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی انجام شده است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ روستا و راه‌های مواصلاتی روستاها با مشارکت گروه‌های جهادی، دهیاری‌ها و خیران، بهسازی، زیرسازی و آسفالت شده است.

سرهنگ فلاحتکار ادامه داد: در زمینه احداث آب‌بند و سیل‌بند نیز با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اقدامات لازم را دنبال کرده‌ایم تا بتوانیم در زمان بارندگی‌های شدید، بخشی از آب را در ارتفاعات مهار کرده و از ظرفیت آن برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزان استفاده کنیم.

وی افزود: اجرای خطوط انتقال آب تا مزارع و کمک به تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که گروه‌های جهادی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

هدف‌گذاری برای مردمی‌سازی خدمت‌رسانی

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی خدمات گفت: برنامه ما این است که مردم را بیش از گذشته پای کار بیاوریم و خدمات‌رسانی به مردم با استفاده از ظرفیت خود مردم در محلات انجام شود.

سرهنگ فلاحتکار تصریح کرد: شبکه‌سازی گروه‌های جهادی در محلات از برنامه‌های اصلی ماست تا در هر محله، مشکلات همان منطقه با استفاده از ظرفیت مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه گروه جهادی واقعی باید از ظرفیت‌های همان محله استفاده کند، گفت: گروه جهادی توانمند گروهی است که با استفاده از ظرفیت محله و توان نیروهای جهادگر برای حل مشکلات مردم همان منطقه وارد میدان شود.

استفاده از ظرفیت خیران برای اجرای پروژه‌ها

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز درباره تأمین منابع مالی پروژه‌های جهادی نیز اظهار کرد: در اجرای پروژه‌ها از ظرفیت بودجه محلات، دهیاری‌ها و شوراها استفاده می‌شود و در کنار آن، خیران نیز نقش مهمی دارند.

سرهنگ فلاحتکار افزود: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گروه‌های جهادی، نیروی انسانی است. ما در گروه‌های جهادی نیروهای متخصص و غیرمتخصص داریم که بدون دریافت هزینه در پروژه‌ها مشارکت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود خیران نیز با اعتماد بیشتری منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر قرار باشد یک مشکل فاضلاب در یک محله برطرف شود، دستگاه مربوطه مانند شهرداری یا دهیاری باید در کنار گروه جهادی قرار بگیرد و در حوزه آب و فاضلاب نیز دستگاه متولی حضور داشته باشد تا پروژه براساس طرح و ضوابط فنی اجرا شود.

آموزش و شبکه‌سازی گروه‌های جهادی در اولویت

سرهنگ پاسدار فلاحتکار با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های راه و بهسازی معابر روستایی گفت: در پروژه‌های بهسازی معابر و راه‌های روستایی که در بیش از ۵۰ روستا اجرا شده، تلاش کردیم با همین مدل، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران و گروه‌های جهادی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و نتایج خوبی نیز حاصل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بسیج سازندگی استان البرز در حوزه سازماندهی، پشتیبانی و آموزش گروه‌های جهادی فعالیت گسترده‌ای دارد و امسال نیز آموزش گروه‌های جهادی با هدف تقویت شبکه‌سازی در محلات از اولویت‌های ما خواهد بود.