به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران در فرودگاه بین المللی زاهدان سیستان و بلوچستان، با تبریک میلاد حضرت رسول اکرم(ص)، هفته وحدت و روز ملی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در چارچوب برنامههای هفته دولت، سیستان و بلوچستان را برای حضور و بررسی مسائل و برنامههای توسعهای استان انتخاب کردم.
وی افزود: طی سه روز گذشته معاونان و مدیران وزارت بهداشت در شهرهای مختلف استان از جمله چابهار، زابل، ایرانشهر و سراوان حضور یافته و ضمن بازدید از مراکز درمانی، چندین طرح نیز افتتاح شده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از نظر تعداد تختهای بیمارستانی متناسب با جمعیت با کمبود مواجه است، گفت: یکی از برنامههای اصلی وزارت بهداشت، توسعه تختهای بیمارستانی در استان است. پروژه ۵۴۰ تختخوابی چابهار نیز از طرحهای مهمی است که با استفاده از ظرفیت مولدسازی و سایر منابع تأمین اعتبار، در دو فاز تکمیل خواهد شد.
ظفرقندی ادامه داد: در ایرانشهر نیز ظرفیتهای درمانی افزایش یافته و امروز طرحهای دیگری در حوزه درمان سرطان، تصویربرداری و سایر بخشهای درمانی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از برنامه وزارت بهداشت برای تکمیل شبکه بهداشت استان خبر داد و گفت: با همکاری استانداری تلاش میکنیم خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی استان تا پایان سال به میزان قابل توجهی تکمیل شوند.
وزیر بهداشت درباره تقویت ناوگان اورژانس سیستان و بلوچستان نیز اظهار کرد: تاکنون حدود 27 دستگاه آمبولانس برای استان تأمین شده است، اما با توجه به وسعت بسیار زیاد سیستان و بلوچستان، برنامه جدیتری برای تأمین آمبولانس داریم.
وی افزود: با همکاری استانداری و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، در نظر داریم با مشارکت ۵۰ درصدی، ۵۰ دستگاه آمبولانس دیگر نیز به ناوگان اورژانس استان اضافه کنیم تا دسترسی بیماران به خدمات اورژانسی بهبود یابد.
ظفرقندی با اشاره به افتتاح مرکز سوختگی و سوانح ایرانشهر گفت: این مرکز یکی از اقدامات مهم در حوزه درمان استان است و توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای سواحل مکران خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان تنها استان کشور است که به سواحل اقیانوسی دسترسی دارد و این ظرفیت باید در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد. در حوزههای صنعت، معدن، شیلات و بازرگانی، ظرفیتهای قابل توجهی در این منطقه وجود دارد و بخش مهمی از تجارت و واردات کشور نیز از مرزهای این استان انجام میشود.
وزیر بهداشت همچنین از اقدامات استاندار سیستان و بلوچستان در حوزههای عمرانی و اجتماعی قدردانی کرد و گفت: اقدامات ارزشمندی در جهت تقویت زیست قومی، مذهبی و اجتماعی استان انجام شده است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، جهش مورد نظر دولت در سیستان و بلوچستان محقق شود.
تأمین داروی بیماران خاص در سیستان و بلوچستان
ظفرقندی با اشاره به شیوع بالای برخی بیماریهای خاص در استان، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در زمینه بیماریهایی مانند تالاسمی و هموفیلی وضعیت ویژهای دارد و میزان ابتلا به این بیماریها در استان بالاست.
وی افزود: هفته گذشته برای تأمین یک فاکتور خونی مورد نیاز بیماران استان، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه شد و این فاکتور تأمین شده و بهزودی وارد استان خواهد شد.
وزیر بهداشت درباره وضعیت دارو در کشور نیز گفت: شرایط کشور و مشکلات ناشی از تحریم، جنگ و اختلال در حملونقل، هزینه تأمین دارو را افزایش داده است؛ با این حال تلاش کردهایم کمبودهای اساسی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: در طول جنگ، ذخایر خونی کشور نهتنها دچار کمبود نشد، بلکه ذخیره خون که در شرایط عادی حدود چهار روز است، اکنون به حدود ۱۰ روز رسیده است.
ظفرقندی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای تولید دارو گفت: در جریان جنگ، ۱۶ کارخانه دارویی کشور آسیب دیدند و بیش از ۷۰ بیمارستان نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارت بهداشت با جدیت در حال جبران این خسارتها و جلوگیری از ایجاد کمبود در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.
پیگیری سهمیه بومی برای تأمین نیروی انسانی
وزیر بهداشت همچنین درباره کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت استان گفت: موضوع تأمین نیروی انسانی از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است و در کنار فراخوانهای جذب، موضوع اختصاص سهمیه برای ورود دانشجویان بومی استان به رشتههای مورد نیاز نیز دنبال میشود.وی افزود: این موضوع در شو رای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حال پیگیری است تا سهمیههایی برای رشتههایی مانند پزشکی، پرستاری و توانبخشی در نظر گرفته شود.
ظفرقندی تأکید کرد: تفاوت این طرح با سهمیههای گذشته این است که دانشجویان از ابتدا در دانشگاههای استان تحصیل میکنند و برای خدمت در همین منطقه تربیت خواهند شد؛ موضوعی که میتواند به تأمین پایدار نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت سیستان و بلوچستان کمک کند.
نظر شما