 انتقال کارگاه های ضایعاتی به خارج شهرکرمان از شعار تا عمل فاصله دارد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بافت شهری کرمان در سال‌های اخیر با معضلی کمرشکن دست‌ به‌گریبان شده است که نه تنها سیمای شهر را مخدوش کرده، بلکه بستری برای افزایش جرایم و ناامنی فراهم آورده است.

گسترش بی‌ضابطه کارگاه‌های جمع‌آوری و خرید و فروش ضایعات در سطح شهر و فعالیت‌های پرسود و غیرقانونی برخی از اتباع خارجی در این حوزه، زنگ خطری است که مسئولان را به چاره‌اندیشی فوری فرا می‌خواند؛ اما با وجود قوانین روشن و مصوبات متعدد، کرمان همچنان در آرزوی داشتن طرحی مدون و عملیاتی برای ساماندهی این معضل کهنه به سر می‌برد.

آمارها نشان می‌دهد که در مرکز استان کرمان بیش از 800 کارگاه ضایعاتی وجود دارد که از این تعداد، بخش قابل توجهی از آنها مجوز فعالیت ندارند و اتباع خارجی غیر مجاز با اجاره یک زمین خالی در شهر کرمان شروع به انبار کردن ضایعات شهری می کنند.

دردسرهای کارگاه های ضایعاتی برای مردم کرمان

حضور این کارگاه‌ها در دل محله‌های مسکونی، زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

تردد مداوم خودروهای سنگین حمل ضایعات، بوی نامطبوع ناشی از فساد پسماندها، تجمع حشرات و جوندگان موذی، و آلودگی‌های صوتی و زیست‌ محیطی، تنها بخشی از عوارض همجواری با این مراکز است.

تلخ‌ترین پیامد وجود کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز در سطح شهر، نقش پررنگ آنها در وقوع جرایم، به‌ ویژه سرقت کابل‌های برق و مخابرات است.

آمارها حکایت از آن دارد که سرقت کابل‌های برق و مخابرات در کرمان رتبه نخست سرقت‌ها را به خود اختصاص داده است و علت این افزایش نگران‌ کننده، وجود کارگاه‌های ضایعاتی است که بدون هیچ نظارتی، اقدام به خرید اموال مسروقه می‌کنند.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده یک آیین‌نامه ساماندهی مشاغل مزاحم مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران، فعالیت کارگاه‌های ضایعاتی در محدوده شهری غیرقانونی است و شهرداری موظف به برخورد قانونی، جمع‌آوری و انتقال این نوع مشاغل به خارج از محدوده شهری است.

با این حال، سال‌هاست که این قوانین بر زمین مانده و کرمان همچنان درگیر حضور این مراکز در دل شهر است.

این کارگاه ها به سادگی در گوشه و کنار شهر ایجاد می شوند، به طوری که در بسیاری از کوچه های حاشیه شهر کرمان می توان این مکان ها را دید.

خانه های قدیمی توسط افراد اجاره می شوند و به مکان انبار ضایعات تبدیل می شوند، حتی در برخی از مناطق مرکزی شهر کرمان و حتی در کنار مراکز تاریخی هم می توان رد پای آنها را مشاهده کرد، اما سوال این است چرا تا کنون کاری برای جمع آوری این مراکز انجام نشده است.

راهکار عملیاتی: ایجاد شهرک ضایعات

تجربه استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور نشان داده است که ایجاد شهرک‌های تخصصی ضایعات در خارج از محدوده شهری، مؤثرترین راهکار برای ساماندهی این معضل است.

در برخی از استان‌ها و شهرهای بزرگ، شهرک ضایعات ایجاد شده و مراکز و واحدهای ضایعاتی در یک مکان متمرکز و ساماندهی شده‌اند و نیاز کرمان برای تأسیس چنین شهرکی امروز کاملاً مشهود است.

خواسته به‌ حق شهروندان از مسئولان

شهروندان کرمانی که سال‌هاست با این معضل دست‌ به‌ گریبان هستند، از مسئولان استانی و کشوری انتظار دارند که هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی قطعی کارگاه‌های ضایعاتی اقدام کنند.

نخستین و مهم‌ترین خواسته مردم، انتقال سریع و اجباری تمامی کارگاه‌های ضایعاتی از سطح شهر به مکان‌های تعیین‌شده در خارج از محدوده شهری است تا دیگر شاهد تجمع این مراکز در جوار منازل مسکونی نباشند.

دومین خواسته، نظارت جدی بر فعالیت این مراکز در محل‌های جدید و جلوگیری از فعالیت اتباع خارجی فاقد مجوز در این حوزه که سودهای میلیاردی را از آن خود کرده‌اند.

سومین خواسته نیز برخورد قاطع و قانونی با کارگاه‌هایی که به خرید اموال مسروقه اقدام می‌کنند تا چرخه سرقت در شهر شکسته شود.

همچنین تسریع در ایجاد و تکمیل شهرک‌های تخصصی ضایعات با زیرساخت‌های مناسب و نظارت مستمر بر فعالیت آنها چهارمین خواسته و مطالبه مردم شهر کرمان است.

محمد، یکی از شهروندان کرمانی به خبرنگار مهر می گوید: کافی است زباله را کنار خیابان بگذارید بلافاصله افرادی کیسه زباله را پاره می کنند و زباله را کنار خیابان می ریزند تا آشغال هایی که می خواهند را جدا کنند.

وی می افزاید: حتی اگر بخواهیم جلوی این افراد را بگیریم نمی توانیم و فضای شهر را آلوده می کنند و زباله ها را در مکان های مختلف شهر روی هم می ریزند.

علی یکی از شهروندان کرمانی می گوید: مگر می شود مسئولان شهر ندانند که در ابتدای محله والی آباد در یک خانه تاریخی که سر در زیبایی هم دارد به جای اینکه این مکان گردشگری باشد توسط افرادی به مرکز جمع اوری زباله های ضایعاتی تبدیل شده است؟

وی می افزاید: در کوچه پس کوچه های حاشیه شهر هم تعداد زیادی از این مراکز وجود دارد و وقتی وارد این مراکز شوید کابل های برق را روی هم انبار شده می بینید و سوال من این است چه ارتباطی بین این کابل ها و سرقت کابل های برق در شهر وجود دارد.

وی ادامه می دهد: این مراکز باید دارای مجوز رسمی باشند و هر کسی اجازه فعالیت در آنها را نداشته باشند و حتی باید فرم لباس داشته باشند که این امر در مشهد اتفاق افتاده است.

طرح انتقال مراکز ضایعات به خارج شهر کرمان باید فورا عملیاتی شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم ساماندهی مراکز ضایعاتی در کرمان و به خصوص از سطح شهر تاکید کرد و خواستار همکاری مسئولان مربوطه برای انتقال این مراکز به جاده کرمان-زرند شد.

مجتبی قدیمی، با انتقاد از روند کند انتقال زیر ساخت ها و ایجاد شهرکی برای ضایعاتی ها در کرمان گفت: حضور این مراکز در سطح شهر موجب تقاضای مردمی برای جمع آوری آنها شده است و به همین دلیل هم چندی قبل جمع آوری و تجمیع این مراکز مورد تاکید قرار گرفت، اما به صورت جدی دنبال نشده است.

وی عنوان کرد: نظارت جدی بر فعالیت این مراکز در زمینه ییشگیری از سرقت کابل های برق و مخابرات بسیار ضروری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خواستار گزارش دهی مستمر دستگاه های مرتبط با اجرای این طرح شد.

وی این سوال را مطرح کرد که چرا زیر ساخت های مورد نیاز به محلی که مورد تصویب قرار گرفته است منتقل نشده است؟

قدیمی، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این زمینه گفت: جمع آوری چند کارگاه از سطح شهر کرمان باید با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

طرح جامع مدیریت پسماند اجرا می شود

شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم جمع آوری کارگاه های ضایعاتی در شهر کرمان تاکید کرد و گفت: شهرداری همکاری لازم را در این زمینه انجام می دهد.

محسن تویسرکانی، بر لزوم خارج کردن این کارگاه ها از شهر کرمان تاکید کرد و افزود: در کنار این مساله مدیریت پسماند باید با دقت بیشتر و با استفاده از دستگاه های به روز انجام شود.

وی عنوان کرد: طرح جامع مدیریت پسماند در کرمان تصویب شده و باید اجرا شود.

شهردار کرمان بر اجرایی شدن این طرح در شهر کرمان تاکید کرد و گفت: متاسفانه زباله گردها روند جمع آوری زباله ها در شهر را نیز با مشکل مواجه می کنند.

زمان آن فرا رسیده است که مدیران شهری و قضایی استان کرمان با همدلی و هماهنگی، این معضل دیرینه را یک‌ بار برای همیشه حل کنند.

کرمان شهری با پیشینه‌ای کهن و فرهنگی غنی است که شایسته نیست این همه نابسامانی در گوشه‌ و کنار آن خودنمایی کند.

شهروندان کرمانی چشم به راه اقدام عملی مسئولان هستند تا شاهد شهری پاک‌تر، امن‌تر و سامان‌یافته‌تر باشند و دیگر خبری از سرقت کابل‌های برق و مخابرات و ناامنی ناشی از آن نباشد.