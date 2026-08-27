به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو، نیروگاه خورشیدی اسفراین با ظرفیت ۷۲ مگاوات به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه که نقش مهمی در پایداری شبکه برق محلی بهویژه در ایام پیک تابستان خواهد داشت، به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی خراسان شمالی در شهرستان اسفراین به بهرهبرداری رسید.
با توجه به ناترازی انرژی و کسری گاز پیشبینیشده در زمستان امسال، افتتاح نیروگاه ۷۲ مگاواتی اسفراین میتواند نقش مؤثری در تأمین انرژی مورد نیاز مردم این منطقه در ایام سرد سال داشته باشد.
نیروگاه ۷۲ مگاواتی اسفراین در زمینی به مساحت ۱۲۱ هکتار و با ظرفیت تولید سالانه ۱۴۵ هزار مگاوات ساعت برق احداث شده است.
بهرهبرداری از این نیروگاه موجب کاهش مصرف سوخت به میزان ۳۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و کاهش مصرف آب به میزان ۳۲ هزار مترمکعب در سال میشود.
همچنین بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی اسفراین اثر قابل توجهی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای دارد؛ بهطوریکه کاهش ۱۰۱ هزار تنی تولید گازهای گلخانهای که معادل آلایندگی ۴۱ هزار خودرو است، از مزایا و دستاوردهای زیستمحیطی این پروژه محسوب میشود.
نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی اسفراین که بخشی از ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی خورشیدی آماده بهرهبرداری شده توسط گروه انرژی پاسارگاد است، که بهبهره برداری رسیده است.
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