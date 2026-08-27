به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تولید بازیهای رومیزی دایورژن فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده و تاکنون بازیهای زیادی از جمله «بابابام»، «یوز»، «آتشبار» و «توربوشوت» را منتشر کرده است. این مجموعه در ادامه فعالیت خود، به سراغ طراحی و تولید سه بازی جدید با نامهای «حاج خلیفه»، «نغمه گمشده» و «سایث» رفته است؛ آثاری که هرکدام با ایده و مکانیزم متفاوتی طراحی شدند و در مراحل مختلف تولید قرار دارند. استقبال از بازیهای رومیزی ایرانی در سالهای اخیر و گسترش صنعت بازیهای رومیزی باعث شده این محصولات سهم بیشتری از بازار سرگرمی و فروشگاهها پیدا کنند. با این حال، افزایش هزینه مواد اولیه و وابستگی به واردات از جمله چالشهای مهم تولیدکنندگان این حوزه است.
محمدرضا نقیزاده، مدیر بازی رومیزی دایورژن، با اشاره به رشد صنعت بازی رومیزی در بازار ایران گفت: صنعت بازیهای رومیزی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و استقبال از آن بسیار زیاد شده؛ بهطوری که در فروشگاهها بخش قابل توجهی از قفسهها به بازیهای رومیزی اختصاص پیدا کرده و تنوع این محصولات نیز افزایش یافته است. با این حال، این صنعت مانند هر حوزه دیگری با چالشهایی مواجه است.
نقیزاده، درباره چالشهای تولید بازیهای رومیزی بیان کرد: یکی از اصلیترین مشکلات تولید، بالا بودن قیمت مواد اولیه و وارداتی بودن بخش زیادی از آنهاست. همچنین عدم تناسب میزان تولید با بازار و سرعت شناخت مخاطب از محصولات جدید، از دیگر چالشهای این حوزه محسوب میشود.
مدیر بازی رومیزی دایورژن، درباره ایده اولیه بازی «حاج خلیفه» گفت: ایده بازی «حاج خلیفه» در ابتدا از یک رویداد ترویجی در بازیستا شکل گرفت. ما این ایده را بازتعریف و توسعه دادیم و در حال حاضر در حال تولید آن هستیم. بازی درباره تعدادی شیرینیفروش سنتی یزدی است که شیرینیهای خود را از شعب مرکزی خریداری میکنند و بر اساس نیاز و شرایط بازار به فروش میرسانند.
او، آشنایی با تجارت، ریسکهای بازار و سرمایهگذاری کوتاه مدت را از اهداف اصلی بازی «حاج خلیفه» دانست و بیان کرد: یکی از اهداف اصلی بازی، آشنا کردن بازیکن با نحوه تجارت، ریسکهای بازار و مفاهیم سرمایهگذاری کوتاهمدت است. این بازی چند ماه است که در حال طراحی مجدد و توسعه قرار دارد و اکنون در مرحله پیشتولید است. بخشهای تصویرسازی و گرافیک آن نیز به پایان رسیده است.
نقیزاده، درباره بازی جدید «نغمه گمشده» نیز توضیح داد: بازی «نغمه گمشده» در همکاری با گروه بارد تولید میشود. ایده این بازی از مجموعه «میکرو ماکرو» الهام گرفته شده و روایتی معمایی دارد که در یک شهر خیالی اتفاق میافتد. بازیکن باید معماها و جریانهای مختلف را دنبال و حل کند تا به پاسخ نهایی برسد.
مدیر بازی رومیزی دایورژن، درباره به فارسیسازی بازی «سایث» گفت: «سایث» یک بازی خارجی است که ما در حال فارسیسازی آن هستیم. طراحی بازی کامل شده و در حال تولید است. این بازی از مکانیزمهای اصلی «میکرو ماکرو» الهام گرفته و معماهای آن تصویرمحور و در سبک استنتاج هستند. این بازیها به ترتیب حاج خلیفه، نغمه گمشده و سایث به زودی منتشر خواهند شد.
او، درباره برگزاری پلیتست بازیها و تأثیر بازخورد مخاطبان در روند طراحی و توسعه آنها گفت: ما برای بازیها پلیتستهای خصوصی داشتیم و بازخورد مخاطبان در شکلگیری و توسعه آنها مؤثر بوده. بازیهایی مثل «حاج خلیفه» که پلیتست عمومیتری داشتند، تأثیر بیشتری از بازخورد مخاطبان گرفتند و این بازخوردها در شکلگیری نسخهی نهایی بازی نقش مهمی داشته است.
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