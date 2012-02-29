به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که یکی از سه گزینه باقیمانده برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال است برنامه هایش برای اداره این فدراسیون را به شرح زیر ارائه کرد:

مقدمه :

احترام، ابتکار ، افتخار

نگاهی اجمالی به مسیر طی شدة این 4 سال و برشمردن برخی از طرح ها ، پروژه ها و برنامه هایی که محقق شده ا ند نشان می دهد چه در گستره مضمونی و اندیشه وری و چه در ساحت عمل تلألؤ خاصی را شاهدیم که ان شاءالله در سال های آینده چرخة فوق تکمیل خواهد شد.

 توجه ویژه به تیم های ملی پایه و رسیدن به حدی قابل قبول از فرآیند « تولید بازیکن »

 ایجاد و تقویت مدارس و آکادمی فوتبال و سازماندهی مطلوب روند پرورش فوتبالیست در تراز ملی

 تثبیت جایگاه حقوقی کمیته های مستقل فدراسیون و هیأت های فوتبال استانی و شایسته سالاری ها در انتصاب کارشناسان اهل فن این کمیته و هیأت ها

 تلاش مضاعف در رساندن لیگ برتر به حد استانداردهای A.F.C و پربارترکردن لیگ های پایه

 سازماندهی تشکیلات فرهنگی باشگاهها و ایجاد شبکه پویا از رابطین فرهنگی باشگاههای لیگ برتر و دسته اول، دوم اعم از فوتبال و فوتسال

 اخذ کرسی های بین المللی در سطح FIFA و AFC

 اخذ میزبانی مسابقات آسیایی در رده نوجوانان و فوتسال غرب آسیا

 پافشاری جهت تثبیت فضای ذهنی مدیران ارشد A.F.C در خصوص « حجاب بانوان فوتبالیست » ایرانی

 پیگیری جدی پروژه « آسیا ویژن » و « ایران ویژن »

 حضور مقتدرانه تیم ملی فوتبال بزرگسالان در مرحله مقدماتی جام جهانی

 و دهها موضوع و دستاورد دیگر که در بخش مربوطه به تفصیل بیان شده است.

برنامه آکادمی ملی فوتبال

1- شناسایی آکادمی ملی فوتبال از سوی AFC و FIFA به عنوان مرکز آموزش بین المللی فوتبال

2- برگزاری دومین همایش بین المللی علم و فوتبال با همکاری AFC و FIFA

3- برگزاری دوره های مدیریت، بدنسازی، تربیت دروازه بان در فوتبال پایه

4- احداث آکادمی و هتل بانوان

5- احداث مرکز تخصصی پزشکی فوتبال کشور

6- تکمیل طرح ساماندهی مدارس فوتبال و انتقال مجوزهای فعالیت مدارس فوتبال به باشگاه های کشور

7- راه اندازی آکادمی فوتبال باشگاه های لیگ برتر و دسته یک کشور

8- راه اندازی مرکز سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی

9- ادامه طرح آسیا ویژن و ایران ویژن با هدف ارتقاء کیفی فوتبال پایه کشور

10- برگزاری سمپوزیوم بین المللی بدنسازی در فوتبال

11- بازسازی کامل و کشت مجدد زمین های چمن شماره یک و دو آکادمی

12- تکمیل مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی آکادمی ملی فوتبال



برنامه های سازمان لیگ آزادگان

1- استاندار سازی باشگاهها بر اساس شرایط AFC و FIFA

2- اعطاء مجوز فعالیت های حرفه ای به باشگاهها، خاصه باشگاههای دسته اول کشور

3- کیفی سازی مسابقات لیگ های مختلف تحت پوشش

4- ایجاد اصلاحات در نحوه برگزاری مسابقات مناطق ویژه فوتبال پایه

5- ایجاد سیستم و شیوه های نظارتی دقیق در برگزاری مسابقات

6- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در جهت آشنائی و ارتقاء دانش مدیران عامل ، سرپرستان باشگاهها نسبت به وظایف، مقررات و قوانین برگزاری بازیها، دستور العمل ها، آئین نامه های مربوطه

7- تغییر در نحوه برگزاری مسابقات لیگ دسته اول ، دوم و سوم و رده های سنی پایه

8- مکانیزه کردن سیستم نقل و انتقالات

9- همکاری در رفع مشکلات سخت افزاری باشگاهها

10- تفکیک باشگاههای دولتی و خصوصی و دادن امتیازهای ویژه به بخش خصوصی در جهت فعال تر شدن آنها

11- توجه ویژه به بخش آموزش فوتبال در تمامی سطوح شامل ، مربیان، داوران، بازیکنان ، مدیران عامل



برنامه های سازمان لیگ و کمیته فوتسال

1) استقلال سازمان لیگ فوتسال از طریق خرید یا اجاره ساختمان مستقل .

2) برنامه ریزی جهت پخش مسابقات لیگ برتر فوتسال از طریق برنامه شبکه ورزش و ایجاد درآمدزایی در فوتسال و برنامه ریزی هزینه توسط سازمان لیگ .

3) طرح افزایش درآمد از طریق ایجاد دیدارهای دوستانه با تیم های مطرح جهان برای تیم های ملی و همچنین باشگاههای عضو سازمان لیگ .

4) برنامه ریزی فنی جهت قرار گرفتن تیم ملی فوتسال کشور در زمره دو تیم اول جهان .

5) برنامه ریزی دقیق جهت استعداد یابی برای تیم های ملی از طریق تقویت لیگ های منطقه ای ، ارتباط مستدام و اصولی با لیگ دانش آموزی و ورود به مسابقات مدارس .

6) سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال همانند سالهای گذشته و بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقات و آئین نامه های مصوب شده نسبت به برگزاری مسابقات منظم و منسجم در رده های لیگ برتر ، لیگ دسته اول ، لیگ دسته دوم ، لیگ منطقه ای بزرگسال ، لیگ منطقه ای امید ، دسته اول امید ، لیگ جوانان و نوجوانان به

7) شرح جدول روبرو فعالیت خواهد داشت .



برنامه های کمیته بانوان

1- ترسیم چشم انداز 4 ساله فوتبال بانوان

2- تقویت فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی در ابعاد پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای

3- نهادینه کردن فوتبال در خانواده ها و مدارس و توجه به فوتبال پایه

4- حضوری قدرتمند در مسابقات بین المللی، منطقه ای، آسیایی و جهانی و افتخار آفرینی برای کشور

5- برگزاری لیگ های منظم برتر، دسته 1، دسته 2، دسته 3، رده های( نونهالان، نوجوانان، جوانان،بزگسالان ) ، حذفی، دهه فجر، المپیادها، دوستانه، تدارکاتی و سایر مناسبت ها....

6- همکاری با کمیته آموزش و کمیته داوران به منظور برگزاری کلاس های آموزشی مربیگری و داوری در سطح مختلف و تربیت مدرس، ناظر و نماینده با توجه به نیاز سنجی و اولویت ها

7- برگزاری اردوهای آمادگی و تدارکاتی فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی در رده های مختلف سنی با توجه به تقویم مسابقات AFC وfifa ، غرب آسیا،فستیوال ها، تورنمنت های بین المللی، مسابقات دوستانه

8- شرکت در مسابقات AFC وfifa ، غرب آسیا،فستیوال ها، تورنمنت های بین المللی، مسابقات دوستانه و تدارکاتی و سعی در کسب مقام و یا ارتقاء

9- اعزام مربیان، مدرسان و داوران به مسابقات بین المللی با همکاری کمیته داوران و آموزش

10- برگزاری کنگره، کنفرانس، همایش، کارگاه و دوره های تغذیه، فیزیولوژی، علم تمرین،حرکت شناسی، روانشناسی، مدیریت و....... در رابطه با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان

11- همکاری در برگزاری مسابقات آموزش و پرورش در سه رده سنی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی، بسیج کشور، روستایی عشایری و......

12- پیگیری ساخت کمپ های تیم ملی ویژه بانوان تحت عنوانgoal progect تحت حمایت فیفا



برنامه های کمیته جوانان

1- توسعه فوتبال پایه در سطح کشور شامل ؛

 اجرای پروژه استعدادیابی از طریق طرح فراگیر استعدادیابی در مناطق در همه رده های سنی پایه

 برگزاری فستیوال زیر 10، 11 و 12 سال در سطح استانها ، مناطق و کشور

 برگزاری مسابقات منطقه ای در رده های سنی (زیر 14، 16، 18 و امید)

2- پرورش استعدادها شامل ؛

 سازماندهی و راه اندازی همزمان تیم های اصلی و سایر رده های سنی پایه :

1- تیم زیر 12 سال همراه با تیم های زیر11و 10

2- تیم زیر 14 سال همراه با تیم زیر 13سال

3- تیم زیر 16 سال همراه با تیم زیر 15 سال

4- تیم زیر 18 سال همراه با تیم زیر 17 سال

5- تیم زیر 20 سال همره با تیم زیر 19 سال

6- تیم زیر 22 سال

 آموزش بازیکنان توسط مربیان تیم ملی و مناطق در یک فرآیند طولانی مدت

 تشکیل همزمان 4 تیم ملی منتخب در رده های پایه در مناطق مرکزی- غربی – جنوبی و شمالی

3- حضور موثر کلیه تیم های ملی رده های سنی پایه شامل زیر 13 سال، زیر 14 سال، زیر 16 سال، زیر 17 سال، زیر 19 سال، زیر 20 سال و زیر 22 سال در مسابقات آسیائی

4- نظارت برروند برگزاری مسابقات رده های سنی پایه

5- تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه ورزشی بازیکنان ومربیان

6- افزایش دانش مربیان پایه

 برگزاری سمینارهای استعدادیابی در سرتاسر کشور

 برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی تخصصی فوتبال

7- تشکیل گروه فنی و باتجربه جهت نظارت و همفکری در برنامه ریزی برای تیم های پایه

8- هماهنگی کلیه برنامه های تیم های ملی پایه با سرمربی تیم ملی بزرگسالان

9- برگزاری جلسات هماهنگی با سرمربیان تیم های حاضر در لیگ برتر رده های سنی پایه با کادر فنی تیم ملی مربوطه



برنامه های کمیته فنی و توسعه

1- پیاده سازی سند توسعه

2- برقراری نظام پایش و ارزیابی عملکرد

3- تدوین و پیاده سازی نظام جامع استعدادیابی و مسیر رشد بازیکنان

4- تدوین برنامه توسعه و ارتقاء داوری فوتبال کشور

5- تدوین برنامه توسعه مدیران و دست اندرکاران فوتبال

6- تدوین برنامه توسعه ای تیم های ملی

7- تدوین برنامه توسعه و ارتقاء مربیان فوتبال

8- تدوین برنامه بهبود ساختار و نظام اداری فدراسیون

9- تدوین برنامه ارتقاءکیفی لیگ های کشور

10- تکمیل فاز پروژه تجاری سازی در فوتبال

11- طراحی و پیاده سازی استراتژی فناوری اطلاعات(طراحی نرم افزار جامع فعالیتهای فدراسیون و ایجاد اتوماسیون اداری)

برنامه های کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه

1. سازماندهی منسجم و هماهنگ در تشکیلات و فعالیت های فرهنگی در سطح فوتبال کشور

( فدراسیون، سازمان لیگ برتر، آزادگان، فوتسال و باشگاههای فرهنگی ورزشی )

2. راه اندازی ، نظارت و هدایت کانون های هواداران باشگاههای فرهنگی ورزشی لیگ برتر و دسته یک فوتبال و فوتسال کشور

3. راه اندازی و اجرای نظام آموزش فرهنگی دینی در سطح تیم های ملی پایه

4. راه اندازی سیستم ارزشیابی و نظارت فرهنگی در سطح هیأت های فوتبال استانها و باشگاههای لیگ برتر و دسته یک فوتبال و فوتسال

5. تنظیم بانک اطلاعات فرهنگی دینی بازیکنان ، مربیان و سرپرستان تیم های ملی

6. سازماندهی جامع و هدفمند مشوقین تیم های ملی در بازیهای ملی داخل و خارج از کشور

7. انتشار فصلنامه فرهنگی با رویکرد آموزشی ، تبلیغی

8. تشکیل بانک سمعی و بصری فیلم ها و آثار فوتبالی کشور

9. طراحی و تولید بسته های فرهنگی مناسبتی ویژه تیم های ملی پایه

10. تألیف و انتشار 10 عنوان کتاب با رویکرد فرهنگی ورزشی ویژه بازیکنان، مربیان، سرپرستان، داوران، باشگاههای فرهنگی ورزشی

11. طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی متناسب با نیاز مخاطبان بمنظور تشویق تیم های ملی در داخل و خارج از کشور

12. تقویت و توسعه فعالیت های هیأت مذهبی جامعه اسلامی فوتبال در سطح باشگاهها و هیأت های فوتبال استانی

13. تشکیل نظام جامع درمعرفی برترین های اخلاقی جامعه فوتبال کشور

14. برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی اخلاق در فوتبال با مشارکت فعال باشگاهها

15. برپائی نمایشگاه تخصصی دستاوردها و فعالیت های فرهنگی باشگاههای لیگ برتر کشور

16. سازماندهی بازیهای جوانمردانه و خیرخواهانه در رده های مختلف تیم های ملی

17. تعیین نظام نامه آموزش فرهنگی بمنظور اجرای مطلوب و گسترده در سطح کلاسهای مربیگری و داوری فوتبال

18. شناسائی و جذب اسپانسرهای فرهنگی در حمایت از اقدامات و فعالیت های فرهنگی فدراسیون فوتبال

19. طراحی و راه اندازی مرکز فرهنگی تفریحی در آکادمی ملی فوتبال ویژه اعضاء تیم های ملی فوتبال

برنامه های کمیته پزشکی

1. برگزاری کارگاههای تخصصی مقدماتی و پیشرفته در زمینه تغذیه ، پیشگیری از آسیب ، تشخیص و درمان آسیب های ورزشی ، فیزیوتراپی و توانبخشی آسیب های ورزشی ، روانشناسی ورزشی ، استفاده از طب مکمل در درمان و توانبخشی آسیب های ورزشی ، ماساژ ورزشی ، ..........

2. استمرار پروژه سطح بندی خدمات پزشکی فوتبال و تربیت پزشکان و فیزیوتراپیستهای مورد نیاز فوتبال در سه سطح A,B,C و ارائه این الگو به مراجع بین المللی فوتبال

3. برگزاری کارگاههای دوسالانه تربیت افسران و دستیاران کنترل دوپینگ در سطح استانداردهای بین المللی با مشارکت مدرسین FIFA

4. برگزاری همایش های استانی آشنائی با مبانی مبارزه با دوپینگ بصورت سالانه برای جامعه فوتبال کشور

5. استفاده از فرصتهای بین المللی جهت ارتقای سطح دانش و مهارت کادر پزشکی شاغل در فوتبال از طریق دعوت از مدرسین کشورهای صاحب جایگاه در پزشکی ورزشی و یا اعزام کادر پزشکی فوتبال به این کشورها ( در فاز اول هماهنگی های مقدماتی با کشور ایتالیا در حال انجام است )

6. اجرای پروژه های مشترک آموزشی و تحقیقاتی با مراکز دانشگاهی و علمی داخلی و خارجی بویژه با واحدFMARK ( مرکز ارزیابی و تحقیقات پزشکی فیفا)

7. انتشار بروشورهای آموزشی با موضوعات مبارزه با دوپینگ ، تغذیه در فوتبال ، مدیریت آسیب های ورزشی روانشناسی فوتبال و ..... با هدف ارتقای سطح دانش جامعه فوتبال کشور در مباحث پزشکی ورزشی

8. استمرار پروژه استاندارد سازی خدمات پزشکی در فوتبال شامل ضوابط و مقررات حاکم بر نیروی انسانی بخش پزشکی فوتبال ، مقررات و ضوابط آئین نامه ای ، ملزومات و تجهیزات مورد استفاده

9. طراحی ، ساخت ، تجهیز و بهره برداری از بزرگترین و استانداردترین مرکز پزشکی ورزشی آسیا با تائیدیه مرکز پزشکی FIFA به منظور تامین خدمات درمانی سرپائی ، بستری ، توانبخشی و ارزیابی پزشکی جامعه فوتبال کشور با مشارکت بخش خصوصی به ارزش سرمایه گذاری تقریبی 100 تا 150 میلیارد تومان در قالب یک پروژه پنج ساله ( فاز اول پروژه شامل ثبت شرکت انجام توسعه و در حال اخذ مجوز های قانونی می باشد)

10. توسعه ارائه خدمات پزشکی ورزشی به جامعه فوتبال کشور از قبیل انجام معاینات کامل پیش از فصل و تشکیل شناسنامه پزشکی بازیکنان و کادر فنی ، خدمات درمانی و مشاوره ای سرپائی ، خدمات پاراکلینیک تشخیصی ( آزمانشات و تصویر برداری تشخیصی ) ، خدمات جراحی و بستری در مرکز فوق تخصصی ویژه آسیب های فوتبال ، خدمات فیزیوتراپی و بازتوانی ورزشی و ...... در کلینیک پزشکی ورزشی فوتبال ایران با سرمایه گذاری مشترک فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ های فدراسیون و جامعه پزشکی کشور( فاز اول پروژه با راه اندازی مرکز پزشکی ورزشی فوتبال ایران در کمپ تیم های ملی اجرا گردیده است )

11. ایجاد خودکفائی کامل بخش پزشکی فوتبال به کمیسیون های تخصصی پزشکی تعیین سن ، تعیین جنسیت و تعیین آسیب دیدگی جهت جایگزینی بازیکنان مصدوم از ابتدای فصل 92-91 مسابقات

12. اجرائی نمودن پروژه تشکیل شناسنامه پزشکی الکترونیک بازیکنان حرفه ای فوتبال کشور ( این پروژه در حال طی مراحل اولیه طراحی دستی و نرم افزاری می باشد و ابتدای فصل آتی اجرائی خواهد شد)

13. تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای بخش پزشکی باشگاههای فوتبال مطابق با استانداردهای AFC و FIFA طی 2 سال با اولویت لیگ های برتر

14. تجمیع جمعیت بیمه ای فوتبال کشور ( Portfolio ) در قالب یک قرارداد واحد با هدف کاهش هزینه سرانه بیمه و افزایش خدمات بیمه ای

15. افزایش ضریب نفوذ نمونه گیری کنترل دوپینگ متوسط سالانه 25% و مبتنی بر اصول علمی و آماری در سطح لیگ های کشور ی

16. میزبانی سمپوزیم دوسالانه تبادل تجارب و برنامه های کنترل دوپینگ فوتبال آسیا با حضور مقامات ارشد مبارزه با دوپینگ FIFA و AFC

17. طراحی ، نصب ، بهره برداری و به روز رسانی نرم افزار پیشرفته کنترل دوپینگ فوتبال کشور که در نوع خود در سطح آسیا بی نظیر است( با استفاده از نخبگان طراحی نرم افزار دانشگاههای کشور که قرارداد آن به ارزش تقریبی 50 میلیون تومان منعقد گردیده است )

18. بازنگری و انطباق آئین نامه ملی مبارزه با دوپینگ فوتبال کشور با آئین نامه فیفا بصورت سالانه و انتشار آن از طریق سایت رسمی فدراسیون و چاپ کتاب آئین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال پس از هر دوره بازنگری

19. تدوین ، ابلاغ و نظارت براجرای استانداردهای اتاق کنترل دوپینگ در ورزشگاههای کشور مطابق با استانداردهای بین المللی با اولویت لیگ های برتر

برنامه های کمیته فوتبال ساحلی

1- بسط و گسترش سخت افزاری ( بویژه زمین فوتبال ) در اقصی نقاط کشور

2- راه اندازی لیگ امید و جوانان

3- تشکیل تیم ملی امید

4- اشاعه فرهنگ فوتبال ساحلی در جهت رونق بخشیدن به لیگ و نهایتاًَ تیم های ملی از طریق جذب جوانان و نوجوانان

5- برگزاری تورنمت های بین المللی در جنوب کشور با توجه به تنوع آب و هوا

6- کسب میزبانی رقابت های قهرمانی آسیا

برنامه های روابط عمومی و کمیته رسانه ها

1. ایجاد بانک اطلاعاتی تفکیکی از کلیه رسانه های گروهی و در سه گروه: مطبوعات و رسانه های مکتوب، رسانه های دیجیتال، رادیو و تلویزیون که در زمینه ورزش فوتبال مشغول به فعالیت هستند.

2. ایجاد بانک اطلاعاتی از فوتبال کشور متشکل از همه اعضای فعال در این رشته ورزشی، اعم از بازیکنان، مربیان، مدرسین داوری و مربیگری، داوران و... در سراسر کشور و با همکاری هیاتهای فوتبال استانی.

3. توسعه واحد سمعی بصری روابط عمومی و تبدیل آن به صورت دیجیتال و آنلاین.

4. طراحی و اجرای سیستم اعزام رسانه های گروهی به مسابقات باشگاهی و ملی در خارج از کشور.

5. ایجاد بخش آنلاین ارائه اقدامات فدراسیون فوتبال به رسانه های گروهی تحت عنوان مدیا چنل فارسی.

6. طراحی ساب سایت برای همه هیاتهای فوتبال استانها جهت ارائه فعالیتها و اقدامات آنها در سایت فدراسیون.

7. اعزام ناظران رسانه ای به مسابقات در لیگ های مختلف برای نظارت، کنترل و ارائه خدمات بهتر به رسانه ها در این مسابقات.

8. استمرار در انتخاب و معرفی مسئولین رسانه (مدیا آفیسرها) برای تیم های ملی در همه رده های سنی به منظور ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر رسانه ها با تیم های ملی، پوشش فعالیت های کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان تیم های ملی.

9. رتبه بندی رسانه های گروهی از طریق تحلیل محتوا و بررسی نحوه فعالیت و ارتباط آنها با کمیته ها و تیم های ملی فدراسیون فوتبال به منظور تاثیرگذاری آنها در افکار عمومی.

10. انتشار نشریه در خصوص اقدامات، اخبار و طرح مسایل مختلف در خصوص اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه راه کارهای کارشناسانه در راستای اصلاح ساختاری فوتبال کشور (ترجیحا ماهنامه).

11. ادامه طرح ارتقای سایت رسمی فدراسیون به یک پورتال با قابلیت پوشش همه لیگ ها، مسابقات ملی و بین المللی، دوره های آموزشی، انضباطی، آکادمیک و... با قابلیت گزارش گیری مناسب و تحلیلی از آن.

12. ادامه اجرای برنامه تهیه آرشیو تصویری جامع و کامل از برنامه ها، اقدامات و مسابقات تیم های ملی به عنوان تنها مرجع فوتبال کشور.

13. ساخت فیلم اقدامات انجام شده توسط فدراسیون در پایان هر سال.

14. ایجاد کاملترین و جامع ترین بانک عکس فوتبال کشور با همکاری کلیه عکاسان فعال در این رشته ورزشی.

15. راه اندازی سامانه پرسخ و پاسخ در سایت رسمی فدراسیون به منظور پاسخ گویی به سوالات متداول هم میهنان و اصحاب رسانه.

دستاوردها و موفقیت های 4 ساله گذشته فدراسیون 90-1387

1- قهرمانی تیم ملی فوتبال بزرگسالان در مسابقات غرب آسیا تهران 2008 ( 1387

2- قهرمانی تیم ملی فوتبال نوجوانان در آسیا در سال 2008 و راهیابی به جام جهانی نیجریه در سال 2009 و صعود از مرحله گروهی با شکست تیم هلند

3- کسب 4 سهمیه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای اولین بار در سال 2008 ( 1387 )

4- قهرمانی تیم ملی فوتسال در مسابقات قهرمانی آسیا در سالهای 2007 و 2010

5- حضور تیم ملی فوتسال در مسابقات جام جهانی 2008 برزیل و کسب نتایج خیره کننده و در نهایت رتبه پنجم در سطح جهان

6- کسب عنوان قهرمانی درمسابقات غرب آسیا توسط تیم ملی فوتسال بانوان در کشور اردن در سال 1387

7- حضور دو تیم فولاد سپاهان در سال 2007 و ذوب آهن در سال 2010 در فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا

8- کسب عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا در سال 2009 ( 1388 )

9- قهرمانی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در سال 2009 اصفهان

10- قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات داخلی سالن ویتنام در سال 2009

11- کسب مقام چهارم در مسابقات فوتبال ساحلی آسیا در کشور امارات در سال 2009

12- کسب مقام سوم قهرمانی آسیا توسط تیم فوتبال ساحلی در کشور عمان در سال 89

13- تشکیل و آغاز فعالیت سازمان لیگ حر فه ای فوتسال در سال 1388

14- حضور تیم ملی فوتسال در جام جهانی کوچک برزیل و کسب مقام چهارمی در سال 89

15- کسب نائب قهرمانی تیم ملی بزرگسالان در مسابقات غرب آسیا تهران 2008، ( 1387)

16- صعود تیم فوتبال ساحلی به مسابقات نهائی جام جهانی فوتبال ساحلی 2008 فرانسه و 2011 در کشور ایتالیا و کسب عنوان بهترین تیم آسیائی

17- اخذ مجوز حضور با حجاب تیم فوتبال دختران ایرانی از فیفا در مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور در سال 1389

18- برگزاری مسابقات دوستانه تیم ملی بزرگسالان برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران با تیم های ملی برزیل در سال 2010 و روسیه در سال 2011

19- کسب چهار عنوان بازیکن برتر فوتسال قاره آسیا طی سالهای 2008، 2009، 2010، 2011 توسط آقایان وحید شمسائی ، محمد طاهری و محمد کشاورز

20- تشکیل سازمان لیگ آزادگان و هیأت رئیسه بمنظور سازماندهی مسابقات لیگ های 3،2،1 و رده های پایه

21- عضویت رئیس فدراسیون در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فیفا

22- کسب 13 کرسی بین المللی برای اولین بار در AFC توسط فدراسیون فوتبال ایران

23- شرکت در جام ملتهای آسیا 2011 و کسب رتبه بهترین تیم مرحله گروهی مسابقات جام ملتهای آسیا با 9 امتیاز کامل

24- فروش حقوق پخش تلویزیونی لیگ برتر و جام حذفی به صدا و سیما برای اولین بار

25- کسب عنوان نائب قهرمانی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در جام باشگاههای فوتسال آسیا در سال 2011 در کشور قطر

26- کسب سه دوره قهرمانی توسط تیم ملی فوتسال امید در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در کشورهای تایلند، ماکائو و ویتنام

27- کسب مقام اول مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا در سال 2011 در ازبکستان

28- نائب قهرمانی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان در مسابقات قهرمانی غرب آسیا در کشور امارات در سال 2011

29- تحت پوشش قراردادن 11 استان در طرح آسیا ویژن و 15 استان در طرح ایران ویژن

30- برگزاری بیش از 530 اردوی تیم های ملی با حضور 14855 نفر در رده های بزرگسالان امید، جوانان ، نوجوانان و نونهالان بانوان و آقایان در رشته های فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی

31- تشکیل هیأت مذهبی جامعه اسلامی فوتبال متوسلین به امام حسن مجتبی علیه السلام با برگزاری 34 جلسه هیأت امناء ، 5 جلسه هیأت مدیره و 26 جلسه هیأت مذهبی به میزبانی باشگاهها، هیأت های استانی و ارگانهای فرهنگی ورزشی کشور

32- تربیت 21 مربی حرفه ای فوتبال آسیا زیر نظر کمیته آموزش

33- حضور 31 رئیس هیأت قانونی و منتخب در هیأت های فوتبال استانهای سراسر کشور