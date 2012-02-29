به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در برنامه اولیهای که برای برگزاری رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور تنظیم کرده بود، اعلام کرده بود که مرحله نخست پلیآف تیمهای بالای جدول برای تعیین ردههای اول تا نهم جدول ردهبندی از 18 اسفندماه آغاز میشود.
مرحله نخست پلیآف تیمهای بالای جدول بسکتبال به صورت 2 از 3 برگزار میشود و بر همین اساس تاریخهای 22 و25 اسفندماه نیز به ترتیب برای برگزاری دیدارهای دوم و سوم (در صورت نیاز) در نظر گرفته شد اما برنامهای که از سوی فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) به منظور برگزاری رقابتهای نیمه نهایی لیگ وابا اعلام شد منجر به تغییرکلی برنامه لیگ ایران شده است.
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وابا، تیمهای مهرام و ذوب آهن که نمایندگان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا هستند دیدار رفت خود در این مرحله را 15 اسفندماه در تهران برگزار میکنند و 22 و 29 اسفندماه نیز برای برگزاری دیدارهای دوم و سوم (در صورت نیاز) این دو تیم در این مرحله در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که پیش از این فدراسیون بسکتبال 15 اسفندماه را برای برگزاری دیدارهای معوقه مهرام و ذوب آهن برابر پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد در نظر گرفته بود اما همزمانی این تاریخ با زمان برگزاری دیدارهای نیمه نهایی وابا باعث شد فدراسیون بسکتبال برگزاری دیدارهای معوقه را به تاخیر بیندازد.
بر این اساس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برای برگزاری دیدارهای معوقه مهرام و ذوب آهن تا پیش از پایان سال جاری برنامه ریزی خواهد کرد. همزمان پلیآف تیمهای پائین جدول برای تعیین ردهبندی نهایی تیمهای نهم تا دوازدهم نیز برگزار خواهد شد اما پلیآف تیمهای بالای جدول از سال آینده آغاز میشود.
حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهارداشت: پیش ازاینکه وابا برنامه دیدارهای نیمه نهایی مهرام و ذوب آهن را اعلام کند ما 15 اسفندماه را برای انجام دیدارهای معوقه این دو تیم در نظر گرفته بودیم اما برای اینکه نمایندگان ایران در غرب آسیا با مشکلی مواجه نشوند، مخالفت نکرده و راضی به تغییر برنامهها شدیم.
وی تصریح کرد: البته به خاطراین تغییر و جابهجایی زمان برگزاری دیدارهای معوقه، به ناچار مرحله پلیآف تیمهای بالای جدول را از سال آینده آغاز کنیم. 21 فروردین ماه زمانی است که برای این کار در نظر گرفته شده است.
نوربخش تاکید کرد که هنوز در مورد تعیین زمان برگزاری دیدارهای معوقه مهرام و ذوب آهن به نتیجه نهایی نرسیدهایم.
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