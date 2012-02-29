سیدجعفر حمیدی نویسنده، شاعر و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «فرهنگنامه شب و شب قدر» فرهنگی از همه اشعار و شاعرانی است که در شعرشان از واژه شب بهره برده‌اند. به علاوه بخشی از آن هم به موضوع شب قدر اختصاص دارد. این فرهنگ همه اشعار فارسی را از جهت دارا بودن واژه شب در برمی‌گیرد.

وی افزود: به سرانجام رساندن و گردآوری این فرهنگ 3 سال زمان برد و در نهایت روز اول اسفند این فرهنگ 3 جلدی را به انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دادم. قرار است نتیجه نهایی را درباره چاپ این کتاب، تا 15 اسفند به من اعلام کنند. این مجموعه، 3 جلد را درباره شعرهایی که در آن‌ها «شب» به کار رفته،‌ در طبقه‌‌بندی شعر قدیم، شعر معاصر و شعر شاعران بوشهری شامل می‌شود.

حمیدی در ادامه گفت: وزارت ارشاد پیش از این فرهنگنامه مردم بوشهر را از من در 800 صفحه به چاپ رسانده است. فرهنگنامه شب و شب قدر» حجمی حدود 474 صفحه دارد و طی 3 سال گذشته همه اشعار فارسی را که کلمه «شب» در آن‌ها وجود دارد به ترتیب حروف الفبا گردآوری کرده‌ام که شعرها به نام شاعرانشان ثبت شده‌اند. عناوین فرعی 3 جلد مجموعه هم به ترتیب، «شاعران دیروز»، «شاعران امروز» و «شاعران استان بوشهر» نام دارند.

سراینده مجموعه «عاشقانه‌های هفتاد» گفت: 80 صفحه از این مجموعه هم درباره شب قدر است که مطالب تفصیلی و تشریحی آن را با استخراج و تحلیل متون تفسیرهای مختلف قرآن مانند المیزان، ابوالفتوح رازی، تفسیر نمونه و .... نوشته‌ام و این تفسیرها را به عنوان منبع و ماخذ در کنار توضیحات و تشریحات خودم آورده‌ام.