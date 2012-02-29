به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا امروز در دور دوم رقابت‎های بخش دوبل بانوان، ترکیب ندا شهسواری و محجوبه عمرانی در مصاف با "دینگ نینگ و گیو یان" که تیم دوبل چین را تشکیل می‎دادند با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شدند.

پریسا صمدی و مریم صامت ترکیب دیگر تیم دوبل ایران در این مرحله از رقابت‎ها را تشکیل می‏دادند. این تیم نیز در مصاف با تیم دوبل سنگاپور با ترکیب "لی جایوی و بئی سون" با نتیجه مشابه شکست خورد.

تیم‎های دوبل بانوان ایران با متحمل شدن شکست در مصاف با تیم‏های چین و سنگاپور از دور مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا کنار رفتند و بدین ترتیب پرونده نمایندگان ایران در این مسابقات به طور کامل بسته شد. نمایندگان ایران در بخش انفرادی و دوبل این رقابت‎ها هیچ عنوانی کسب نکردند و در بخش تیمی نیز به جایگاه نهمی مردان و پانزدهمی بانوان اکتفا کردند.

بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که از پنجشنبه گذشته در ماکائو آغاز شد، پنجشنبه هفته جاری به پایان می‌رسد.