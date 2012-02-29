اهانت به قرآن نتیجه غفلت مسلمانان از قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی جویا ظهر چهارشنبه در تجمع اعتراض آمیز 150 تشکل طلاب غیرایرانی که در مجتمع آموزش عالی فقه قم برگزار شد، گفت: تلاش کنیم که مصداق افرادی نباشیم که پیامبر(ص) و قرآن در قیامت از آنها شکایت خواهد نمود و جای تأسف دارد که برخی از مسلمانان از قرآن استفاده ابزاری می‌کنند و آن را در جهت اهداف سیاسی و شهوانی خود به کار می‌گیرند و زمینه هتک حرمت قرآن به وسیله غیرمسلمانان را فراهم می‌آورند.



قرآن بزرگترین سند پایدار الهی است



وی با اشاره به جایگاه قرآن در بین مسلمانان، بیان داشت: قرآن بزرگترین سند، پایدارترین نامه الهی و محکم‌ترین متن دینی است و اهانت به چنین کتابی، اهانت به توده بزرگ مردمی است که هویت خود را با این کتاب تعریف می‌کنند.



دانش‌پژوه مجتمع آموزش عالی فقه افزود: بهترین معرف عظمت قرآن خود قرآن است. قرآن می‌فرماید "قرآن را بر کوه نازل کنید، کوه از ترس خدا فرو می‌ریزد"، قرآن "قول کریم" است.



حجت‌الاسلام جویا با بیان این که عظمت و ابهت قرآن فوق تصور انسان‌ها است و ما نمی‌توانیم بزرگی آن را به بیان بیاوریم، بیان کرد: نگاه مرآتی و استقلالی به قرآن، دو نگاه متفاوت به قرآن است. در نگاه اول، باید نگاهی هدایت‌گرایانه به این کتاب داشته باشیم و در نگاه دوم، قرآن به عنوان سنبل دینی مسلمانان مطرح است.



وی با بیان این که محتوای قرآن به مصحف تعبیر نمی‌شود، اضافه کرد: قرآن به محتوا گفته می‌شود و مصحف به شکل ظاهری قرآن اطلاق می‌شود.



دانش‌پژوه مجتمع آموزش عالی فقه، با اشاره به وظیفه مسلمانان به قرآن و مصحف، عنوان کرد: در متون اسلامی وارد شده است که بی‌احترامی به مصحف جایز نیست. حتی برای تماس با قرآن طهارت واجب شده است.



حجت‌الاسلام جویا هرگونه مصداق برای بی‌احترامی به قرآن را حرام دانست و ابراز کرد: اگر فروختن قرآن به کافر هتک حرمت قرآن شمرده شود، فروختن قرآن نیز جائز نیست.



وظایف ما در مقابل قرآن



دانش‌پژوه مجتمع آموزش عالی فقه، با اشاره به بی‌حرمتی به قرآن، عنوان کرد: از نظر شرع، مسلمانان وظیفه دارند که در مقابل هر هتک حرمتی به یاری خداوند بپردازند و از حرمت قرآن دفاع کنند. هرگونه سکوت در مقابل این موضوع، موجب قهر و غضب خداوند خواهد شد.



حجت‌الاسلام جویا، با اشاره به وظیفه مسلمانان در مقابل محتوای قرآن، اضافه کرد: وظیفه داریم که قرآن را به درستی بیاموزیم و محتوای آن را به دیگران انتقال دهیم. این وظیفه‌ای الهی بر عهدة مسلمانان است که محتوای آن را حفظ نمایند.



وی تاکید کرد: اگر به وظیفة خود به درستی عمل کرده بودیم، شاهد این هتک حرمت‌ها به قرآن کریم نبودیم.



دانش‌پژوه مجتمع آموزش عالی فقه اظهار کرد: حفظ قرآن کریم، تنها اعتراض به هتک حرمت مصحفی قرآن نیست، بلکه اگر در جایی ارزش محتوایی قرآن زیر سئوال برده شود، نیز بر همة مسلمانان واجب است به دفاع از آرمان‌های قرآن پردازند تا این ارزش‌ها به درستی در جامعه‌ جاری شود.



حجت‌الاسلام جویا تصریح کرد: آیات شیطانی بی احترامی به قرآن بود که با فتوای قاطع و خیزش جهانی منکوب شد و ما موفق و سربلند بیرون آمدیم اما در بی حرمتی به مصحف موفق عمل نکردیم اگر کرده بودیم امروز این حادثه در افغانستان تکرار نمی شد و این غفلتی است که دنیای اسلام را فراگرفته است.



جویا بیان کرد: خداوند با ما خویش و قومی ندارد و اگر دین او را نصرت نکنیم خدا هم ما را نصرت و یاری نخواهد کرد.



دارالاسلام؛ نتیجه عمل به قرآن



وی افزود: اگر به برنامه‌های قرآنی عمل می‌شد دارالاسلام داشتیم نه دارهای اسلام و این روزگار ما نبود و احتمالا ما مصداق این شکایت پیامبر هستیم که به پیامبر فرمود قرآن را مهجور اتخاذ کردند زیرا ما به بخشی از قرآن که برای اهداف ما مفید باشد عمل می کنیم اما انجایی که پای مصیبت و بلا پیش آید امتحان خوبی پس نمی دهیم.