به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع ۱۷ پروژه شهری شامل ۸ پروژه آماده بهرهبرداری، ۷ پروژه آماده کلنگزنی و ۲ پروژه سرمایهگذاری همزمان با هفته دولت در بوشهر معرفی و اجرا میشوند.
وی افزود: مراسم افتتاح و کلنگزنی این پروژهها نهم شهریورماه، رأس ساعت ۹ صبح در ضلع غربی ورزشگاه شهید مهدوی و با حضور استاندار بوشهر، فرماندار بوشهر و جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد.
شهردار بوشهر ادامه داد: در بخش پروژههای آماده بهرهبرداری، گذر ۲۴ متری غرب تنگکها به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر، اجرای پارک و فضای سبز حاشیه شمالی بلوار شهید قرهنی، اجرای روکش آسفالت در سطح منطقه یک، بازسازی جداول بلوار طالقانی و اصلاح رفیوژ خیابان ورزش از جمله طرحهایی هستند که به بهرهبرداری میرسند.
حیدری با اشاره به پروژههای آماده کلنگزنی نیز گفت: بهسازی و کفسازی معابر سطح منطقه یک، تکمیل آرامستان وادیالرحمه تنگک، بهسازی و کفسازی معابر و گذرهای منطقه دو، دیوارکشی زمین شهرداری در ضلع شمالی میدان میوه و ترهبار، تکمیل کانال بتن مسلح مجاور دیوار سپاه و احداث لندفیل سایت پسماند شهرداری بوشهر از جمله این پروژهها هستند.
وی همچنین از اجرای پروژه گذر ۳۵ متری اتصال موزه دریانوردی به جنوب ورزشگاه شهید مهدوی خبر داد و بیان کرد: این طرحها با هدف تکمیل شبکه معابر، بهبود دسترسی، ارتقای زیرساختهای شهری و پاسخگویی به نیازهای شهروندان در نقاط مختلف بوشهر اجرا خواهند شد.
شهردار بوشهر خاطرنشان کرد: در کنار پروژههای عمرانی، دو پروژه سرمایهگذاری شامل احداث باشگاه آبی و کافه در دهکده گردشگری و خرید، تجهیز و استقرار ماشینهای عرضه غذا و نوشیدنی (فودتراک) نیز در این برنامه قرار گرفته است که مجموع سرمایهگذاری این دو پروژه، بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال است.
حیدری با تأکید بر تداوم روند توسعه و عمران شهر بوشهر گفت: مجموعه پروژههای هفته دولت بخشی از برنامههای مدیریت شهری برای توسعه متوازن شهر است و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای زیرساختی، عمرانی و سرمایهگذاری، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.
گفتنی است، گذر غربی تنگکها به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر نیز در این مراسم به بهرهبرداری خواهد رسید.
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