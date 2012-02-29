شیمیدان کرمانشاهی عضو انجمن شیمی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آرش باباخانیان، عضو هیئت علمی و مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به عضویت انجمن شیمی آمریکا ACS که از معتبرترین نهاد های علمی پژوهشی در زمینه شیمی در جهان است در آمد.

دکتر باباخانیان در سال های 80 تا 89 مدرک کارشناسی در رشته شیمی محض کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه و دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه را از دانشگاه رازی کرمانشاه اخذ کرده است.

وی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مدیر گروه شیمی محض و مهندسی تکنولوژی صنایع شیمایی این واحد دانشگاهی است.

باباخانیان همچنین دبیر علمی نخستین کنفرانس منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، دبیر علمی نخستین همایش قیر طبیعی ایران و کاربردهای آن و عضو کمیته داوران سازمان نخبگان استان کرمانشاه است.

یگان حفاظت بازوان توانمند زندان ها هستند

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در بازدید از زندان مرکزی بر هوشیاری و درایت عوامل نگهبانی تأکید و گفت: سیستم مراقبت و یگان حفاظت زندان ها چشمان بینا و بازوان توانمند زندان ها هستند و هر چه این واحد در انجام وظایف محوله موفق تر ظاهر شود زمینه کار و فعالیت برای دیگر واحد ها مساعد تر خواهد شد.

علی اشرف رشیدی امنیت و آرامش حاکم بر زندان ها را بیانگر حضور مقتدرانه و مدبرانه عوامل امنیتی و سربازان خدوم و گمنام عرصه اصلاحی و تربیتی دانست و افزود: پرسنل یگان حفاظت و مراقبین با توجه به وظایف خطیری که در آیین نامه اجرایی سازمان به آنها سپرده شده است ، نقش بسزایی در ایجاد نظم و امنیت و ایجاد بستر مناسب اصلاحی و تربیتی در داخل زندان ها بر عهده دارند.

این مقام مسئول حفظ و ارتقاء سلامت روحی و روانی پرسنل زندان ها را در پیشبرد اهداف اصلاحی و تربیتی تبیین شده بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد : با توجه به سختی و مشقات کار زندانبانی ، ایجاد زمینه مناسب خدمتی و تأمین نیاز کارکنان در کاهش مشکلات و ارتقاء توانمندی آنان بسیار مؤثر است و بایستی اهتمام لازم در راستای کاهش دغدغه های فکری آنها به عمل آید.

عدالت بالاترین ارزش هاست

کیومرث سپهری گفت: همه ما می دانیم "عدالت بالاترین ارزش هاست" در زمانه حاضر با توجه به پیشرفت و توسعه جوامع و پیچیده شدن امور اجتماعی و انسانی به تبع پیشرفت های صنعتی و مادی و نیز سست شدن اخلاقیات و اعتقادات درصد قابل توجهی از افراد جامعه، تشخیص و اعمال و اجرای عدالت به مراتب سخت تر و تخصصی تر شده است، از سوی دیگر تضاد بین منافع و خواست های اشخاص با دستگاههای دولتی که از پشتوانه قدرت و امکانات برخوردار هستند زیاد شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام تاکید کرد: چرخه دستگاه حق گذاری و اجرای عدالت باید مجهز به ابزارهایی باشد که بطور متعارف و اصولی امکان اجرای عدالت واقعی را داشته باشد.

وی افزود: یکی از این لوازم وجود قاضی متخصص، بی طرف، مدیر و کاردان می باشد، اما این امر به تنهایی کافی نیست، وجود وکیل مدافع متخصص و مورد اعتماد و حرفه ای که در مقابل سازمان پشتیبان خود پاسخگو و مسؤول باشد و از سوی قوه قضائیه مورد امر و نهی قرار نگیرد و از امنیت شغلی برخوردار باشداز ضرورت های دادرسی عادلانه است.

سپهری گفت: شأن دستگاه قضائی، قضاوت کردن است، سامانه دفاع هم که باید مستقل باشد به عهده کانون وکلا و وکلای مدافع است، اقتضاء ذات دفاع، استقلال از دستگاه قضایی و قضاوت است وگرنه خاصیت وجودی خود را از دست خواهد داد.

