شایستگان انتخاب خواهند شد/ یک نماینده باید دلسوز مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس نهم مجلسی خواهد بود با طیف بندی های متفاوت سیاسی اما دارای یک هدف مشترک و آن سربلندی ایران و انقلاب اسلامی است.

در این راستا خبرنگار مهر به بین مردم رفته و نظرات ایشان را جویا شده که به شرح ذیل می آید.

کاندیدای اصلح در راستای اهداف کلان مملکت گام بر می دارد

کارمند یکی از ادارات سمنان، صداقت را از مهمترین ویژگی های یک کاندیدای اصلاح ذکر کرد و گفت: کاندیدای اصلح کسی است که علاوه بر داشتن صداقت در گفتار، آینده نگر باشد و در راستای اهداف کلان مملکت گام بردارد.

اسماعیل همافر اظهار داشت: همچنین نماینده نباید حزب محور بوده و اهداف حزبی را بر خواسته های مردم ترجیح دهد.

این شهروند سمنانی با تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات افزود: حضور در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی است که فکر می کنند مردم ایران از نظام فاصله گرفته اند.

همافر اضافه کرد: مردم ایران با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن یکبار دیگر پایبندی و وفاداری خود به نظام اسلامی را اعلام کردند و این بار نیز با حضور پرشور در انتخابات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را ناامید می کنند.

یک نماینده باید دلسوز مردم باشد

یک دانشجوی کارشناسی ارشد نیز در این خصوص می گوید: یک نماینده باید به وعده هایی که می دهد عمل کند و دلسوز مردم باشد.

علی پازوکی افزود: نماینده باید با مردم جلسات پرسش و پاسخ و دیدارهای مستقیم داشته باشد و همواره گزارشات لازم را در خصوص نحوه عملکرد خود ارائه دهد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد، شرکت در انتخابات را یک وظیفه عمومی و تکلیف شرعی دانست و گفت: به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، حضور در انتخابات برای همه مردمی که شرایط رای دادن را دارند امری واجب و خدایی است چرا که در تصمیم گیری کلان ممکلت هر فردی حقی دارد.

وی در بخش دیگری خواستار برخورد جدی با معاندان نظام شد و اظهار داشت: برخورد جدی با کسانی که بر علیه نظام فعالیت های ضد فرهنگی، اقتصادی و نظامی می کنند باید از اولویت های کاری یک نماینده مردمی باشد.

تدین بارزترین شاخصه یک فرد اصلح است

غلامی که خود را یک فرهنگی معرفی می کند تدین را بارزترین شاخصه یک فرد اصلح دانست و گفت: یک نماینده در درجه اول باید فردی متدین باشد و اگر این ویژگی را نداشت نمی تواند خواسته های مردم را برآورده کند.

وی ادامه داد: تخصص دومین ویژگی یک کاندیدای اصلح است که مردم می توانند به این فرد اطمینان کرده و به او رای دهند.

این معلم سمنانی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: ملت ایران بارها به جهانیان ثابت کرده که بر آرمان های این انقلاب استوار خواهد بود و این بار هم با حضور گسترده خود و فرستادن افرادی لایق و کاردان به مجلس نقش های دشمنان را نقش بر آب خواهند ساخت.

قانونگذاری مهمترین نقش نماینده مجلس

مجید یکی دیگر از مصاحبه شوندگان بود که به نقش نماینده در قانون گذاری اشاره کرد و گفت: یک نماینده باید کارش را در قانونگذاری به درستی انجام دهد و وظیفه ای که در این زمینه به عهده اوست به خوبی ایفا کند.

وی تصریح کرد: نماینده علاوه بر پایبندی به نظام و ولایت فقیه، مردمی و در خدمت مردم باشد و نسبت به منطقه ای که در آن رای آورده پیگر و حساس باشد.

این شهروند سمنانی افزود: کسی که نماینده مجلس است باید به فکر اقشار کم درآمد که زیر خط فقر زندگی می کنند نیز باشد و با تصویب قانون های جامعه از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و بخش کشاورزی را رونق بخشد.

یک خانم خانه دار هم اعتماد به نفس را از مهمترین ویژگی های یک کاندیدا ذکر کرد و گفت: نماینده باید به قول هایی که می دهد جامعه عمل بپوشاند، اهل کار کردن برای مردم و ملت باشد و کمتر به منافع شخصی خود فکر کند.

وی تصریح کرد: یک نماینده باید از نیازهای مردم آگاهی داشته باشد تا بتواند درست تصمیم گیری کند.