  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

نعیم قاسم عنوان کرد:

عبور سلامت سوریه از بحران اخیر/ انتقاد از بی توجهی جامعه جهانی به بحرین

عبور سلامت سوریه از بحران اخیر/ انتقاد از بی توجهی جامعه جهانی به بحرین

معاون دبیر کل حزب الله لبنان ضمن انتقاد از بی توجهی جامعه بین المللی به اوضاع بحرین راه حل بحران سوریه را برگزاری گفتگو میان گروههای مختلف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "شیخ نعیم قاسم" گفت: بشار اسد بحران کنونی را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت و به عنوان رئیس جمهوری جدید سوریه باقی خواهد ماند.

وی ضمن انتقاد از مواضع فتنه انگیز آمریکا در قبال دمشق افزود: راه حل بحران سوریه برگزاری گفتگو میان گروههای مختلف است.

نعیم قاسم با اشاره به برگزاری همه پرسی در سوریه اظهار داشت: اقداماتی که اسد درباره همه پرسی قانون اساسی انجام داد حکیمانه بود و استقبال چشمگیری از همه پرسی به عمل آمد که خود پیام روشنی به جهانیان بود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: آمریکا به دنبال سرقت نتایج انقلابهای عربی در کشورهای مختلف بوده و اوضاع لیبی و یمن گواه این مدعاست زیرا به اراده مردم توجهی نشده است.

قاسم با اشاره به اوضاع بحرین گفت: در بحرین نظام بین المللی اصرار زیادی بر حمایت از رژیم حاکم دارد و خبری از برگزاری نشست شورای امنیت، فعالیت آمریکا و غرب نیست زیرا نظام حاکم همپیمان آمریکاست.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: سیاست آمریکا در قبال انقلابهای عربی تامین منافع رژیم صهیونیستی و مهار آنهاست و دموکراسی در این سیاست جایی ندارد.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا ضد ایران افزود: آمریکا به خوبی می داند که اگر وارد جنگ با ایران شود منطقه شعله ور خواهد شد و تبعات آن برای کسی مشخص نیست.

قاسم ضمن تاکید بر آمادگی مقاومت گفت: زمانی که اسرائیل یکه تازی می کرد سپری شده و ما از تجارب جنگ سال 2006 استفاده کرده و توان خود را بالا برده ایم.

وی گفت: اسرائیل می کوشد که آمریکا با جنگ با ایران تشویق کند زیرا خود عاجز از هر اقدامی علیه ایران است و آمریکا به سبب مخاطرات این جنگ و شرایط داخلی آمریکا نمی خواهد وارد چنین جنگی شود.

قاسم درباره ورود حزب الله به نفع ایران افزود: ایران به تنهایی قادر است از خود دفاع کند، اما شرایط موجود در زمان جنگ تعیین کننده خط مشی ما خواهد بود.

وی افزود: آمریکا به خوبی می داند که جنگ با ایران نظامیان این کشور، همپیمانان آن و منافعش را به خطر خواهد انداخت گذشته از آن سبب افزایش قیمت نفت و تشدید بحران اقتصادی آمریکا و جهان خواهد شد.

کد مطلب 1547900

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها