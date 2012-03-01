عبور سلامت سوریه از بحران اخیر/ انتقاد از بی توجهی جامعه جهانی به بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "شیخ نعیم قاسم" گفت: بشار اسد بحران کنونی را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت و به عنوان رئیس جمهوری جدید سوریه باقی خواهد ماند.

وی ضمن انتقاد از مواضع فتنه انگیز آمریکا در قبال دمشق افزود: راه حل بحران سوریه برگزاری گفتگو میان گروههای مختلف است.

نعیم قاسم با اشاره به برگزاری همه پرسی در سوریه اظهار داشت: اقداماتی که اسد درباره همه پرسی قانون اساسی انجام داد حکیمانه بود و استقبال چشمگیری از همه پرسی به عمل آمد که خود پیام روشنی به جهانیان بود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: آمریکا به دنبال سرقت نتایج انقلابهای عربی در کشورهای مختلف بوده و اوضاع لیبی و یمن گواه این مدعاست زیرا به اراده مردم توجهی نشده است.

قاسم با اشاره به اوضاع بحرین گفت: در بحرین نظام بین المللی اصرار زیادی بر حمایت از رژیم حاکم دارد و خبری از برگزاری نشست شورای امنیت، فعالیت آمریکا و غرب نیست زیرا نظام حاکم همپیمان آمریکاست.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: سیاست آمریکا در قبال انقلابهای عربی تامین منافع رژیم صهیونیستی و مهار آنهاست و دموکراسی در این سیاست جایی ندارد.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا ضد ایران افزود: آمریکا به خوبی می داند که اگر وارد جنگ با ایران شود منطقه شعله ور خواهد شد و تبعات آن برای کسی مشخص نیست.

قاسم ضمن تاکید بر آمادگی مقاومت گفت: زمانی که اسرائیل یکه تازی می کرد سپری شده و ما از تجارب جنگ سال 2006 استفاده کرده و توان خود را بالا برده ایم.

وی گفت: اسرائیل می کوشد که آمریکا با جنگ با ایران تشویق کند زیرا خود عاجز از هر اقدامی علیه ایران است و آمریکا به سبب مخاطرات این جنگ و شرایط داخلی آمریکا نمی خواهد وارد چنین جنگی شود.

قاسم درباره ورود حزب الله به نفع ایران افزود: ایران به تنهایی قادر است از خود دفاع کند، اما شرایط موجود در زمان جنگ تعیین کننده خط مشی ما خواهد بود.

وی افزود: آمریکا به خوبی می داند که جنگ با ایران نظامیان این کشور، همپیمانان آن و منافعش را به خطر خواهد انداخت گذشته از آن سبب افزایش قیمت نفت و تشدید بحران اقتصادی آمریکا و جهان خواهد شد.