انتخابات امروز ترجمه انتخابات گذشته است

حجت الاسلام محمود ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این انتخابات ترجمه و چکیده انتخابات در دوره های گذشته و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

وی گفت: انتخابات امروز تکرار پیروزی خیبر حضرت علی(ع) و جواب دندان شکن به استکبار جهانی است.

استاد حوزه و دانشگاه های شاهرود تصریح کرد: حضور پرشور مردم ما امروز در پای صندوق های رای ضربه خیبری بر پیکر دشمنان وارد کرده است.

وی بیان کرد: وظیفه امروز تمامی ملت ما استفاده از همه توان در برابر غربیان با حضور پر نشاط و حداکثری در پای صندوقهای رای است.

ترابی، حضور مردم در پای صندوق های رای را سد محکمی در برابر شایعه پراکنی های دشمنان خواند و اظهار داشت: این انتخابات نشان دهنده مردم سالاری دینی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه، مجلس مهم ترین نهاد در کشور به شمار می آید، گفت: مجلس از جایگاه حساسی برخوردار است و نمایندگانی که انتخاب می شوند باید نسبت به ولی نعمتان خود احساس مسئولیت کنند.