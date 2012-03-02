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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

عظمتی:

مردم رشت انگشتهای جوهری خود را در قاب دوربینها ثبت کردند

مردم رشت انگشتهای جوهری خود را در قاب دوربینها ثبت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار رشت گفت: مردم رشت امروز با حضور بی مانند خود از دقایق آغازین رای گیری لنزها را به خود معطوف و انگشتهای جوهری خود را در قاب دوربینها ثبت کردند.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات تبلور مردم سالاری دینی است و نظامی که بر مبنای آرای مردم باشد همچون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تهدید و تحریمی نگران نخواهد بود.

وی اظهارداشت: مردم با تبعیت از مقام معظم رهبری و حضور و مشارکت گسترده خود در انتخابات سیلی محکمی به گوش استعمارگران جهان می ‌زنند و هیمنه غرب و شرق را در هم می ‌شکنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه فضای سالم و با نشاطی بر انتخابات این شهرستان حاکم است، گفت: مردم همواره عشق و علاقه خود به نظام اسلامی را اثبات و لحظه‌ ای دست از آرمانهای امام و مقام معظم رهبری برنمی ‌دارند.

وی تصریح کرد: دشمنان عزم خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم جزم و با تهدید و تحریم خواستار مشارکت ضعیف مردم شدند که مردم با این حضور حماسی در واقع پاسخ دندان ‌شکنی به جبهه استکبار خواهند داد.

عظمتی یادآورشد: مردم این شهرستان بار دیگر با حضور بی بدیل خود در عرصه انتخابات اثبات کردند، همواره در پیروی از دستورات مقام معظم رهبری در خط مقدم قرار دارند.

کد مطلب 1549170

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