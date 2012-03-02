مردم رشت انگشتهای جوهری خود را در قاب دوربینها ثبت کردند

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات تبلور مردم سالاری دینی است و نظامی که بر مبنای آرای مردم باشد همچون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تهدید و تحریمی نگران نخواهد بود.

وی اظهارداشت: مردم با تبعیت از مقام معظم رهبری و حضور و مشارکت گسترده خود در انتخابات سیلی محکمی به گوش استعمارگران جهان می ‌زنند و هیمنه غرب و شرق را در هم می ‌شکنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه فضای سالم و با نشاطی بر انتخابات این شهرستان حاکم است، گفت: مردم همواره عشق و علاقه خود به نظام اسلامی را اثبات و لحظه‌ ای دست از آرمانهای امام و مقام معظم رهبری برنمی ‌دارند.

وی تصریح کرد: دشمنان عزم خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم جزم و با تهدید و تحریم خواستار مشارکت ضعیف مردم شدند که مردم با این حضور حماسی در واقع پاسخ دندان ‌شکنی به جبهه استکبار خواهند داد.

عظمتی یادآورشد: مردم این شهرستان بار دیگر با حضور بی بدیل خود در عرصه انتخابات اثبات کردند، همواره در پیروی از دستورات مقام معظم رهبری در خط مقدم قرار دارند.