شور مشارکت مردم در خراسان شمالی/ صف های طولانی در پای صندوق ها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تمدید زمان رای گیری تا ساعت 21، صف های طولانی همچنان در شعب اخذ رای به چشم می خورد.

خبرنگار مهر با تنی چند از جوانان امروز و دیروز این خطه از ایران اسلامی درباره مشارکت آنان در انتخابات به گفتگو پرداخته است.

حسین و پویا دو دوستی هستند که برخلاف کسانی که در صف رای گیری ایستاده اند با خیال راحت در کنار این صف ایستاده و مشغول بگو و بخند هستند نزدیک آن ها رفتم و گفتم: ساعت رای گیری در حال اتمام است چه موقع رای می دهید؟ هر دو با لبخندی که حاکی از خوشحالی آنها بود انگشت اشاره دست راست خود را که جوهری شده بود نشانم دادند، فهمیدم رای داده اند.

پرسیدم اگر رای داده اید پس اینجا چکار می کنید؟ با همان انگشت جوهری دوست دیگرشان را نشانم دادند که هنوز مشغول رای دادن بودند.

از آن ها در مورد معیارهای انتخاب درست پرسیدم حسین گفت: من خودم به کسی رای دادم که احساس می کنم علی رغم داشتن برخی کاستی ها به خاطر درد شناس بودن و مردمی بودن نماینده اصلحی خواهد بود.

پویا بدون اشاره به کاندیدای خاصی گفت: مردمی بودن، به تنهایی نمایانگر انتخاب اصلح نیست این ملاک، لازم است اما هیچگاه کامل نیست.

وی افزود: من به فردی دارای مدرک تحصیلی بالا، با تجربه و آگاه به مسائل روز جامعه و جهان رای دادم.

با یکی دیگر از آقایان حاضر در شعبه رای گیری گفتگو کردم و از او خواستم در مورد انتخابات بگوید.

او خود را جعفر شاه محمدی معرفی کرد و ادامه داد: انتخابات معیاری برای وفاداری مردم به نظامی است که به خاطر آن هزاران جوان در خون خود غلطیدند.

وی افزود: من خودم فقط به خاطر اینکه خارج از شهر بودم نتوانستم زودتر از این، رای خودم را به صندوق بیاندازم.

او در مورد مشخصات کاندیدای اصلح گفت: خیلی از نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود مسائلی که یک کاندیدای اصلح را معرفی می کند به خود نسبت داده اند، اما من سعی کردم با مطالعه در سوابق این افراد دو نفر در حوزه انتخابیه بجنورد را که به نظر من اصلح تر از دیگران بودند انتخاب کنم.

علیرضا محمدی با فرزند کوچک خود در انتخابات شرکت کرده است از پسرش محمد پرسیدم علت حضور او در این انتخابات چیست؟

پدر بجای پسر پاسخ داد که او مسئول انداختن رای من در صندوق است تا از کودکی مشارکت در مسائل اجتماعی را بیاموزد.

یکی از بانوان حاضر در شعبه اخذ رای گفت: آرزو داشتم در استان خراسان شمالی حداقل یکی از خانم ها در میان نامزدهای انتخاباتی حضور داشت، نه به خاطر اینکه خانم ها را در نمایندگی مجلس اصلح تر می دانم بلکه این موضوع می توانست مشارکت زنان را در مسائل اجتماعی به نمایش بگذارد.

او در مورد معیارهایش در انتخاب کاندیدای مورد نظرش گفت: من به کسی که احساس می کردم بیش از همه در کار قانون گذاری کارآمدتر است رای دادم زیرا به نظر من مجلس قبل از هر فعالیتی محل قانونگذاری است.