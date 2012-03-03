قاسم عزیزی برای سومین بار نماینده شهرستان شازند شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، قاسم عزیزی با کسب 21 هزار 977 رای از مجمو ع 63هزار و977 رای مردم شهرستان شازند ،‌ راهی بهارستان شد.

همچنین هلیا واحدی با 19هزار و770 رای نزدیکترین تعقیب کننده وی بود که با دو هزار رای اختلاف از ورود به بهارستان بازماند.

محسن امیدی با دو هزار و589 رای، قاسم امیر مجاهدی با یک هزار و546 رای ، سعید جمشیدی با پنج هزار و34 رای، داود صیادی با یک هزارو 43رای، صاحبعلی غفاری با هفت هزار و757 رای، عبدالحسین کرکئی با یک هزارو780 رای، حسن گودرزی با 410 رای، قاسمعلی محمدی با یک هزار و259 رای، اسمعیل یوسفی با 467 رای را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه شازند کسب کردند.

قاسم عزیزی در دور ششم و هفتم نماینده مردم شهرستان شازند بوده است.