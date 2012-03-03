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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۱

هیئت رئیسه اعلام کرد:

مجلس فردا جلسه علنی ندارد/ جلسه بعدی مجلس دوشنبه برگزار می شود

مجلس فردا جلسه علنی ندارد/ جلسه بعدی مجلس دوشنبه برگزار می شود

مجلس یکشنبه جلسه علنی ندارد و نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر ،هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه جلسه علنی نداشته و اولین جلسه علنی پس از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه موکول شد.

این در حالی است که محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه صحن علنی پیش از انتخابات اعلام کرد که اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات یکشنبه 14 اسفند ماه تشکیل می شود.
 
به گزارش خبرنگار مهر با توجه به اینکه کار شمارش آرای نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای در سطح کشور ادامه دارد، اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.
کد مطلب 1550131

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