رضویان: انتقال گویش قمی به آیندگان، میراثی مهم برای حفظ هویت بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضویان شامگاه سه‌شنبه در آیین رونمایی از ثبت لهجه قمی با اشاره به اهمیت حفظ میراث طبیعی و فرهنگی کشور، گویش‌های بومی را بخشی از سرمایه ارزشمند هویتی جامعه دانست و بر ضرورت توجه خانواده‌ها به انتقال این میراث به نسل جدید تأکید کرد.



وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های متنوع طبیعی و فرهنگی برخوردار است، اظهار کرد: همان‌گونه که جنگل‌های هیرکانی و جنگل‌های الیت مازندران از جمله داشته‌های ارزشمند کشور به شمار می‌روند و موضوع ثبت ملی آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، نگهداری و حفاظت از این سرمایه‌ها نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود.



این هنرمند قمی با اشاره به جایگاه گویش‌های محلی در هویت فرهنگی مردم افزود: گویش‌های بومی نیز همچون میراث طبیعی و تاریخی، ارزشمند هستند و حفظ آن‌ها مستلزم توجه و مشارکت خانواده‌ها و انتقال این داشته فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است.



رضویان با اشاره به تجربه شخصی خود در زمینه یادگیری و اجرای گویش قمی بیان کرد: بخشی از واژگان و لحن این گویش که در گذشته آموخته بودم، همچنان در ذهنم باقی مانده است، اما با گذشت زمان و محدود شدن دایره واژگان، برای بازیابی برخی از این واژه‌ها ناچار شدم به منابع مکتوب و آثار استادان این حوزه مراجعه کنم.



وی با قدردانی از تلاش‌های علمی و فرهنگی استادان و پژوهشگران گویش‌های محلی، یاد و خاطره استاد فرساد را گرامی داشت و اظهار کرد: مراجعه به آثار مکتوب و بهره‌گیری از دانش افرادی که در این زمینه پژوهش کرده‌اند، می‌تواند به حفظ و بازشناسی واژگان و ظرفیت‌های گویش‌های بومی کمک کند.



گویش قمی را به فرزندانمان منتقل کنیم



این بازیگر سینما و تلویزیون با تأکید بر نقش خانواده‌ها در ماندگاری گویش قمی گفت: پرسش اساسی این است که با وجود برخورداری از چنین سرمایه زبانی ارزشمندی، چرا آن را به فرزندان خود منتقل نمی‌کنیم و اجازه می‌دهیم ارتباط نسل جدید با بخشی از میراث زبانی خانواده و زادگاهش کمرنگ شود.



این هنرمند قمی با اشاره به اهمیت انتقال شفاهی فرهنگ و زبان خاطرنشان کرد: گویش‌های محلی حاصل اندوخته‌ای ارزشمند هستند که در طول نسل‌ها و به‌صورت سینه‌به‌سینه به ما رسیده‌اند و شایسته است این میراث را با مراقبت و توجه به فرزندان خود بسپاریم.



رضویان تأکید کرد: اگر خانواده‌ها در استفاده روزمره از گویش بومی و آموزش آن به فرزندان اهتمام داشته باشند، زمینه آشنایی نسل آینده با واژگان و شیوه گفت‌وگوی محلی فراهم می‌شود و این سرمایه فرهنگی می‌تواند همچنان در زندگی مردم حضور داشته باشد.



حفظ گویش، پاسداشت بخشی از هویت ماست



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان قم اظهار کرد: گویش قمی بخشی از داشته‌های فرهنگی مردم این شهر است و توجه به آن می‌تواند زمینه حفظ پیوند نسل‌های جدید با پیشینه زبانی و فرهنگی خانواده‌های قمی را فراهم کند.



این بازیگر سینما و تلویزیون با تأکید بر اینکه بخشی از واژگان و ظرایف گویش‌های محلی در گذر زمان ممکن است کمتر مورد استفاده قرار گیرد، بر اهمیت ثبت، بازشناسی و انتقال این واژگان تأکید کرد.



رضویان همچنین با قدردانی از هنرمندانی که برای حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری قم تلاش می‌کنند، بر ارزش فعالیت‌های افرادی تأکید کرد که در کنار فعالیت هنری، نسبت به شهر و میراث فرهنگی زادگاه خود احساس مسئولیت دارند.