به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک های تروریستی در جنوب شرق کشور که با دستور رژیم صهیونیستی مامور به ایجاد ناامنی در این منطقه هستند،در هفته های اخیر با اجرای چند عملیات محدود و غافلگیرانه و بازتاب رسانه ای گسترده ( که با کمک رسانه ای منافقین همراه بوده ) تلاش کرده اند تصویری از ناامنی فراگیر و ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با خود را ارائه دهند .



اما واقعیت این است که انها در هفته های اخیر زیر سنگین ترین ضربات دستگاه امنیتی بوده اند. بازداشت تعدادی از عناصر کلیدی، هلاکت تعدادی از اعضا،کشف و ضبط تجهیزات و انهدام چندین خانه تیمی نشان دهنده اشراف اطلاعاتی و توان رزمی بالای نیروهای حافظ امنیت در این منطقه است .



این گروهک ها که در میدان واقعی نبرد،تحت فشار هستند،برای پنهان کردن ضعف خود در برابر حامیان منطقه ای و اسرائیل،روحیه بخشی به نیروهای وابسته ، تاثیرگذاری بر افکار عمومی و القای ناتوانی دستگاه های امنیتی به جنگ ادراکی متوسل شده اند



نکته مهم دیگر این که؛وقتی گروهک ها در میدان نبرد توان ایستادگی مستقل و تحمل ضربات را ندارند، تنها گزینه باقی مانده تجمیع لاشه های متلاشی شده برای ساختن یک ویترین بزرگ تر است.راه اندازی گروه جدیدی بانام جبهه مبارزه مردمی در واقع بر همین اساس بوده است .



پس میان وضعیت میدانی این گروهک‌ها و تصویری که در فضای رسانه‌ای از خود می‌سازند، فاصله بسیاری وجود دارد.حجم بازتاب رسانه‌ای یک عملیات، معادل گستردگی توان عملیاتی یا نفوذ میدانی نیست و عملیات غافلگیرانه، حتی در صورت موفقیت تاکتیکی، به معنای برتری راهبردی نخواهد بود.