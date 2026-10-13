نوری قزلجه: امسال حداقل یک میلیون تن سیب باید صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، شامگاه سه‌شنبه در چهارمین جشنواره سیب دماوند، با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی و ضرورت تقویت بازار صادراتی، از هدف‌گذاری برای صادرات حداقل یک میلیون تن سیب در سال جاری خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجم تولید سیب در سال جاری افزایش یافته است، اظهار کرد: برای ایجاد تعادل در بازار داخلی، حداقل یک میلیون تن سیب باید صادر شود.

وی تأکید کرد: موضوع صادرات سیب پیش از تشدید نگرانی باغداران در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده و مجموعه دستگاه‌های مسئول، پیگیری موانع و توسعه مسیرهای صادراتی را در دستور کار دارند.

نوری قزلجه افزود: برخی مشکلات صادراتی در داخل کشور قابل حل است، اما بخشی از موانع به تصمیمات و رفتار کشورهای مقصد مربوط می‌شود و رفع آن‌ها به تعامل و همکاری تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط دشوار یک سال گذشته گفت: با وجود جنگ، تحریم‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات مختلف، بخش کشاورزی نه‌تنها با کاهش تولید مواجه نشده، بلکه بر اساس آمارهای رسمی، رشد تولید را نیز تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در میان بخش‌های اقتصادی رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: تولید گوشت مرغ حدود ۵.۲ درصد افزایش یافته و کشور در این بخش به خودکفایی رسیده و به صادرکننده گوشت مرغ تبدیل شده است.

نوری قزلجه همچنین از پیش‌بینی کاهش ۲.۵ تا سه میلیون تنی واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در محصولاتی همچون ذرت، دانه‌های روغنی و برنج نیز افزایش تولید رخ داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی برق را یکی از مشکلات جدی کشاورزان دماوند دانست و گفت: حدود ۱۰۰ هکتار زمین برای کمک به تأمین برق مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه اختصاص یافته و اقدامات مربوط به اجرای این طرح در حال پیگیری است.

وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره‌وری را یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید دانست و خاطرنشان کرد: باغداران و دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از دانش، فناوری و روش‌های جدید، تولید در واحد سطح را افزایش دهند تا هزینه تمام‌شده محصولات کاهش یابد و فعالیت کشاورزی اقتصادی‌تر شود.

نوری قزلجه در پایان بر ادامه حمایت از باغداران، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش بهره‌وری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی دماوند تأکید کرد.