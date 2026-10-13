۴۳۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یاوری عصر سه شنبه در هفتمین جلسه سراسری و مشترک با کمیته دائمی مبارزه با مفاسد رمزارز اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۴۳۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز از ۵۴ مرکز غیرقانونی در محدوده شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به تأثیر فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز بر شبکه توزیع برق افزود: شناسایی و برخورد با این مراکز به دلیل مصرف بالای برق و تحمیل فشار مضاعف بر شبکه، از برنامه‌های مهم شرکت توزیع نیروی برق فارس است و با جدیت دنبال می‌شود.

یاوری با اشاره به تداوم روند شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بیان کرد: داده‌های مصرف برق، پایش بار شبکه و تجهیزات هوشمند برای شناسایی انشعاب‌های مشکوک به کار گرفته می‌شوند و پس از شناسایی، بازدیدهای میدانی و بررسی‌های فنی برای احراز تخلف انجام می‌شود.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همچنین از همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز قدردانی کرد و خواستار مشارکت شهروندان در گزارش فعالیت‌های مشکوک شد.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی یکی از مؤثرترین راه‌های شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و استفاده غیرقانونی از شبکه برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال پاداش به گزارش‌دهندگان در فارس

یاوری با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای گزارش‌دهندگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال پاداش به گزارش‌دهندگان دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده فعالیت این شرکت پرداخت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت عمومی، به‌ویژه همکاری شهروندان، مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شوند تا زمینه تأمین برق پایدار برای همه مشترکان فراهم شود.