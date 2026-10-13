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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

پلیس بوشهر: پیش از احراز هویت فروشنده «بیعانه» نپردازید

پلیس بوشهر: پیش از احراز هویت فروشنده «بیعانه» نپردازید

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: شهروندان پیش از اطمینان از اصالت کالا و احراز هویت فروشنده، به‌ویژه واریز وجه به حساب ناشناس، از پرداخت «بیعانه» خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر با هشدار درباره کلاهبرداری در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور افزود: درخواست بیعانه، قیمت‌های غیرمتعارف و ایجاد عجله برای معامله، از شگردهای کلاهبرداران است.

رئیس پلیس آگاهی بوشهر تأکید کرد: هشدارهای این پلتفرم‌ها را جدی بگیرید و پیش از پرداخت، از صحت اطلاعات فروشنده و واقعی بودن کالا مطمئن شوید.

سرهنگ برزگر خاطرنشان کرد: هوشیاری در معاملات اینترنتی و توجه به هشدارهای پلیسی در پیشگیری از کلاهبرداری مؤثر است؛ در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً موضوع را از مراجع انتظامی پیگیری کنید.

کد مطلب 6977014

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