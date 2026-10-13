به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید مقامی با اشاره به اهمیت ترویج ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار در میان دانشجویان گفت: افزایش سن ازدواج و کاهش رشد جمعیت، ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع تشکیل خانواده را نشان می‌دهد و دانشگاه‌ها به دلیل برخورداری از جمعیت قابل‌توجه دانشجویی و جایگاه اثرگذار علمی و اجتماعی، ظرفیت مهمی برای ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه و به‌هنگام دارند.

وی افزود: جمعیت دانشجویی کشور و حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، محیط دانشگاه را به یکی از بسترهای مؤثر برای تقویت فرهنگ خانواده تبدیل کرده است و نهادینه‌شدن ازدواج آسان، آگاهانه و به‌هنگام در این محیط می‌تواند بر نگرش عمومی جامعه نسبت به تشکیل خانواده نیز تأثیرگذار باشد.

«همسفر تا بهشت»؛ بستری برای تقویت بنیان خانواده

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به سابقه اجرای طرح ملی «همسفر تا بهشت» بیان کرد: این طرح از سال ۱۳۷۶ با هدف ترویج ازدواج آسان، آگاهانه، به‌هنگام و پایدار آغاز شده و در سال‌های گذشته با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و اعزام زوج‌های دانشجو به مشهد مقدس، میزبان دانشجویان متأهل دانشگاه‌های کشور بوده است.

مقامی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های فردی و گروهی با حضور استادان و متخصصان حوزه روان‌شناسی و خانواده، از ظرفیت‌های این طرح برای افزایش آگاهی زوج‌های جوان و تقویت مهارت‌های زندگی مشترک به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به پایداری زندگی مشترک زوج‌های شرکت‌کننده در دوره‌های ازدواج دانشجویی گفت: بر اساس آمارهای مورد استناد برگزارکنندگان این طرح، نرخ طلاق در میان زوج‌های شرکت‌کننده در آخرین بررسی حدود ۵.۸ درصد گزارش شده است که بررسی تجربه‌ها و ظرفیت‌های این برنامه می‌تواند در مسیر تقویت بنیان خانواده مؤثر باشد.

شرایط ثبت‌نام و مهلت شرکت در طرح «همسفر تا بهشت»

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام آغاز ثبت‌نام بیست‌ونهمین دوره ازدواج دانشجویی اظهار کرد: دانشجویان متأهلی که تاریخ عقد آنان از یکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ باشد و دست‌کم یکی از زوجین در زمان عقد دانشجو بوده باشد، امکان ثبت‌نام در این دوره را دارند.

مقامی افزود: مهلت ثبت‌نام از پنجم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و زوج‌های واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه «همسفر تا بهشت» برای شرکت در این طرح نام‌نویسی کنند.

وی با بیان اینکه سفر به مشهد مقدس و اسکان زوج‌های شرکت‌کننده به‌صورت رایگان پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی درباره شرایط ثبت‌نام می‌توانند به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، واقع در طبقه هشتم ساختمان مرکزی دانشگاه، مراجعه کنند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۷۱۳۲۱۲۲۶۹۸ و ۰۷۱۳۲۱۲۲۹۰۹ تماس بگیرند.