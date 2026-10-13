شهرداری میناب برای گلزار شهدای شجره طیبه سایبان خواهد ساخت

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیگیری‌ها و اقدامات مدیریت شهری، به تشریح مهم‌ترین پروژه‌ها و اعتبارات تخصیص‌یافته به این شهر پرداخت و بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف فعالیت‌های شهرداری تاکید کرد.

تحقق ۱۰ میلیارد تومان از اعتبار تملک دارایی استانداری



شهردار میناب با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با همراهی فرماندار و مساعدت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، از تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات تملک دارایی استانداری هرمزگان به شهرداری میناب خبر داد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای سرعت‌ بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، تکمیل بلوار امام (ره) و خدمات شهری میناب تخصیص داده شده که ۱۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.

ساخت سایبان دائمی گلزار شهدا و موکول شدن وعده آستان قدس به سال جدید



سهرابی در خصوص پیگیری مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و شهروندان تصریح کرد: در سفرها و دیدارهای انجام‌گرفته با خانواده شهدا، قول‌هایی در راستای تامین برخی نیازها داده شده بود که پیگیری جدی برای تحقق آن‌ها در جریان است.

وی با اشاره به وضعیت گلزار شهدای میناب و وعده‌های قبلی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وعده داده شده توسط آستان قدس تاکنون محقق نشده و اجرای کار اصلی به سال جدید موکول شده است، سایبان قبلی که به صورت موقت و تابستانی پیش‌بینی شده بود،و پاسخگوی فصل سرما و بارندگی نیست؛ بر همین اساس، با توجه به دغدغه خانواده شهدا و مردم، شهرداری خود مستقیماً وارد عمل شده و احداث یک سایبان و استاندارد به صورت سازه‌های مسقف کامل و PVC را برای گلزار شهدا آغاز و اجرایی می‌کند.

ارسال تجهیزات خدماتی و سیار به شهرستان از طرف شهردار تهران

شهردار میناب همچنین به اقدامات اخیر در حوزه تامین امکانات رفاهی و خدماتی اشاره کرد و گفت: در بخش تجهیزات سیار و خدماتی، محموله‌ای شامل سرویس‌های بهداشتی سیار و چایخانه‌های شهری جهت استفاده شهروندان و زائران تامین و ارسال شده است که شامل ۶ چشمه سرویس بهداشتی در گلزار، ۶ چشمه در مدارس و همچنین ۴ باب چایخانه شهری است تا در مناسبت‌ها و نقاط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

