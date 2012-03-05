امکان تفکیک جنسیتی همه کتابهای درسی نیست

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدوین کتابهای درسی براساس تفاوت های جنسیتی دختران و پسران که در سند تحول بنیادین آمده است، گفت: برداشت من از این است که شاید براساس سند تحول بنیادین بخواهند در برخی از سرفصل دروس تغییراتی برای دختران و پسران ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه تفکیک کتابهای درسی دور از انتظار است و قابلیت اجرایی شدن ندارد، افزود: به شکل نمونه بعضی از درس‌ها ممکن است خاص دختران و برخی نیز خاص پسران باشد اما همه کتاب‌های درسی این شرایط را ندارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره افزود: نیاز است که آموزش و پرورش در اتخاذ تصمیماتی از این دست و در زمان اجرای آن دقت لازم را داشته باشند تا در آینده مشکلی برای نظام آموزشی کشور ایجاد نشود.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از متناسب سازی فضاهای آموزشی، آموزش، تربیت و کتابهای درسی براساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود.

همچنین عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند 2/16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر رعایت اقتضائات هویت جنسیتی دختران و پسران در برنامه های درسی گفته بود: این بند تنها شامل کتابهای درسی نمی شود و فضای مدرسه و امکانات آموزشی نیز جزو آن است.