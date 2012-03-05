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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

امکان تفکیک جنسیتی همه کتابهای درسی نیست

امکان تفکیک جنسیتی همه کتابهای درسی نیست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تفکیک جنسیتی و تغییر محتوای کتابها اگرچه در برخی از دروس ممکن است اما نمی توان آن را به همه کتابهای درسی تعمیم داد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدوین کتابهای درسی براساس تفاوت های جنسیتی دختران و پسران که در سند تحول بنیادین آمده است، گفت: برداشت من از این است که شاید براساس سند تحول بنیادین بخواهند در برخی از سرفصل دروس تغییراتی برای دختران و پسران ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه تفکیک کتابهای درسی دور از انتظار است و قابلیت اجرایی شدن ندارد، افزود: به شکل نمونه بعضی از درس‌ها ممکن است خاص دختران و برخی نیز خاص پسران باشد اما همه کتاب‌های درسی این شرایط را ندارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره افزود: نیاز است که آموزش و پرورش در اتخاذ تصمیماتی از این دست و در زمان اجرای آن دقت لازم را داشته باشند تا در آینده مشکلی برای نظام آموزشی کشور ایجاد نشود.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از متناسب سازی فضاهای آموزشی، آموزش، تربیت و کتابهای درسی براساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود.

همچنین عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند 2/16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر رعایت اقتضائات هویت جنسیتی دختران و پسران در برنامه های درسی گفته بود: این بند تنها شامل کتابهای درسی نمی شود و فضای مدرسه و امکانات آموزشی نیز جزو آن است.

کد مطلب 1550395

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